Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?

9 Mart 1961 tarihinde Artvin’in Yusufeli ilçesinin Kılıçkaya beldesinde doğdu.

1977’de Kuleli Askerî Lisesi’ni, 1981’de Kara Harp Okulu’nu, 1982’de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 1993’te Kara Harp Akademisi’nden mezun olarak kurmay subay oldu. 1997’de Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi. 2000’de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009’a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

2009’da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Komando Tugay Komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı’nda Mühimmat Komutanlığı yaptı.

Bayraktaroğlu bu görevini yürütürken, 2 Ocak 2012’de Kırıkkale’deki Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisinde patlama meydana gelmiş ve 4 işçi hayatını kaybetmişti.

2013’te tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı.

2016’da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığı’na atandı. 9 Ocak 2020’de Metin Gürak’ın Libya’da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığı’na vekâlet etmeye başladı.

2021’de orgeneral rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 2021’de asaleten Genelkurmay II. Başkanlığı’na atandı.

24 Aralık 2021’de Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. 16 Ağustos 2023’te Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine başladı.

Yüksek Askeri Şura’nın 5 Ağustos 2025 tarihli kararıyla emekliye sevk edilen Orgeneral Metin Gürak’ın yerine, Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.

Hürriyet Bayraktaroğlu’yla evli ve iki çocuk babasıdır.

Özgür Özel’e dava açmıştı Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, selefi Orgeneral Metin Gürak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte, teğmenlerin ihraç edilmesine yönelik eleştirileri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştı. Güler ve komutanlar, bu adımı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Gereği neyse, ben de komuta kadememizi toplayacağım; manevi tazminat davası dâhil her noktada bunlara dava açacağız” açıklamasının ardından atmıştı. Erdoğan ise bu açıklamayı, Özgür Özel’in; ihraçlara şerh koyduğunu ve bu nedenle baskı görerek görevinden ayrıldığını söylediği Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’a ilişkin sözlerinin ardından yapmıştı. Özel, 25 Şubat 2025’te yaptığı konuşmada, “Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız” demişti.

(VC)