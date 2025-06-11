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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 11:24
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 11:32
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Selçuk Bayraktar’ın depremzedeye açtığı ‘drone’ davasına mahkemeden ret

Mahkeme, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın, deprem sonrası drone kullanımıyla ilgili eleştiride bulunan yurttaşa açtığı 150 bin liralık tazminat davasını reddetti. Kararda, eleştirinin ağır olsa da ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu kaydetti.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Selçuk Bayraktar’ın depremzedeye açtığı ‘drone’ davasına mahkemeden ret

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, yakınlarından haber alamayan Aydın Aydoğan, 17 Şubat 2023’te, X hesabından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın fotoğrafını paylaşarak Baykar dronlarının yetersiz çalıştığını yazdı.

Aydoğan, “Şirketinin yaptığı dronlar depremden sonra bir kısmı dondu, bir kısmı kanat problemi yaşadı, uçamadı. TSK kendine ait ANKA kuşlarını uçurdu 3 gün, iletişim hizmeti normale döndü. Haberi AA yapınca haberi kaldırtıp bölgeye gitti, sanki kendi dronları gibi sahiplendi” dedi.

Bayraktar "Linç ettirdi, kin ve nefrete yöneltti" diye dava açtı

T24’ten Sibel Yükler’in haberine göre, Selçuk Bayraktar bu paylaşım üzerine Aydoğan’a dava açarak, 150 bin liralık manevi tazminat talep etti. Bayraktar, kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini öne sürdü.

Bayraktar, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu beyanda, depremzede yakınının davaya yaptığı çağrı için, “Kamuoyunu kin ve nefrete yönlendirdi, Bayraktar’ın linç edilmesine neden oldu” denildi.

Depremzede yakının sosyal medyayı ve basını da “saldırı ve algı oluşturmak için kullandığını” öne süren Bayraktar, İHA’larının aynı dönem deprem bölgesinde uçuş yaptığını belirtti.

"İfadeler ağır eleştiri ancak ifade özgürlüğü"

Tarafların beyanlarını değerlendiren Bakırköy 16. Asliye Hukuk Mahkemesi 30 Nisan’da davanın reddine karar verdi.

Gerekçeli kararında ifade özgürlüğüne vurgu yapan mahkeme, dava konusu paylaşımda kullanılan ifadelerin ağır eleştiri mahiyetinde olduğunu ancak hakaret boyutuna ulaşmadığını kaydetti.

Paylaşımın Bayraktar’ın kişilik haklarına saldırı hedeflenmediğini belirten mahkeme, ifade ve eleştiri özgürlüğü sınırlarının aşılmadığını ve depremzede yakınının ifade özgürlüğüne sınırlama getirilmesini gerekli kılan nedenlerin bulunmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar, aynı zamanda kendisiyle ilgili haberlere açtığı davalarla da tanınıyor.

Erdoğan ve damadı Bayraktar’dan gazetecilere yeni davalar
Erdoğan ve damadı Bayraktar’dan gazetecilere yeni davalar
6 Nisan 2022

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
selçuk bayraktar baykar 6 Şubat depremleri
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