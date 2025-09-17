ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Eylül 2025 10:27
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2025 10:36
2 dk Okuma

"Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutarak kimseyi barışa inandıramazsınız"

Cengiz Çandar, Edirne Cezaevi’nde tutulan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti ve "Eğer bugün Türkiye’de bir süreç varsa, bu süreçten barış umut ediliyorsa, her ikisinin de mutlaka ama mutlaka dışarıda olması gerekiyor." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutarak kimseyi barışa inandıramazsınız"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Edirne Cezaevi’nde tutulan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından, Edirne Cezaevi önünde açıklama yapan Çandar, “Türkiye’de bir süreç varsa, bu süreçten barış umut ediliyorsa, her ikisinin de mutlaka ama mutlaka dışarıda olması gerekiyor. Siz Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutarak, siz en akla gelmez gerekçelerle Selçuk Mızraklı’nın dilekçelerini geri çevirerek toplumda sürece dair hiçbir güven tesis edemezsiniz. Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutarak kimseyi barışa doğru ilerlendiğine inandıramazsınız” diye konuştu.

Cengiz Çandar’ın Edirne Cezaevi önünden yaptığı açıklama şöyle:

“Diyarbakır’ın seçilmiş Belediye Başkanı, eski Diyarbakır Milletvekili Doktor Selçuk Mızraklı’yı ve Diyarbakır’ın ve bütün Türkiye’nin sevgilisi Selahattin Demirtaş… Her ikisi de son derece sağlıklı hem fiziki hem zihin olarak.

Bu mutluluk verici fakat onların şu an burada tutuklu olmaları kabul edilemez bir şey. Eğer bugün Türkiye’de bir süreç varsa, bu süreçten barış umut ediliyorsa, her ikisinin de mutlaka ama mutlaka dışarıda olması gerekiyor.

Selahattin Demirtaş 8 Temmuz 2025 günü hakkında verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı’nın uygulanmasını bekliyor. Türkiye’nin itiraz süresi dolmak üzere, Türkiye itiraz etmezse -ki itiraz etmemesi gerekiyor çünkü itirazın değiştireceği bir şey yok- Selahattin Demirtaş hemen, hemen özgür kalacak.

Selçuk Mızraklı haksız, hukuksuz bir şekilde iftiralarla mahkûm edildi ve iki kere Yargıtay’dan dönmüş cezasının büyük kısmını bitirmiş ve 8 Eylül itibariyle denetimli serbestlikten yararlanacak iken, yaptığı başvuruya cezaevi gözlem kurulu tarafından verilen saçma sapan bir gerekçeyle, ‘örgüt üyeliğinden ayrıldığına dair beyanın bulunmaması nedeniyle’ diye içeriye tutulmaya devam ediyor.

Örgüt üyesi olduğunu kim söylüyor! Kendisi örgüt üyesi olduğunu reddetmiş, örgüt üyesi olduğuna dair tek bir delil yok, haksız verilen cezası tamamlanmış ve artık denetimli serbestliğe geçmiş olması gerektiği halde, bu saçma sapan gerekçeyle içeride tutulmaya devam ediyor.

Bu durum barış sürecinin, barışa doğru evrilmeyeceğinin göstergesi çünkü eğer bu süreç, barışla sonuçlanacaksa; toplumun güvenini kazanması, toplumun desteğini kazanması ve toplum nezdinde inandırıcı olması gerekiyor.

Siz Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutarak, siz en akla gelmez gerekçelerle Selçuk Mızraklı’nın dilekçelerini geri çevirerek toplumda sürece dair hiçbir güven tesis edemezsiniz. Bu süreç yürür mü; yürür. Nasıl yürür; topal bir şekilde yürür, doğru şekilde yürümez. Eğer bu sürecin gerçekten başarıya ulaşmasını, bu ülkenin barışa ulaşmasını istiyorsanız halkı mutlu etmeniz, halkı inandırmanız lazım. Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutarak kimseyi barışa doğru ilerlendiğine inandıramazsınız.

O yüzden iktidar sahiplerine, Komisyon üyelerine, vicdan sahibi herkese seslenmek istiyorum: Bir an önce Selahattin Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır! Bir an önce Selçuk Mızraklı Edirne Hapishanesi duvarları dışına çıkarılmalıdır!"

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Cengiz Çandar Selahattin Demirtaş
ilgili haberler
"Demirtaş tahliye olabilir" haberine avukat Demir'den yanıt
3 Ağustos 2025
/haber/demirtas-tahliye-olabilir-haberine-avukat-demir-den-yanit-310091
Demirtaş'tan cezaevinden mesaj: Barış sağlansın, benim çıkmam önemli değil
2 Ağustos 2025
/haber/demirtas-tan-cezaevinden-mesaj-baris-saglansin-benim-cikmam-onemli-degil-310081
Çandar’dan, Erdoğan’a çağrı: Selahattin Demirtaş’a doğru bir adım atın, kucaklaşın, konuşun
19 Temmuz 2025
/haber/candardan-erdogana-cagri-selahattin-demirtasa-dogru-bir-adim-atin-kucaklasin-konusun-309617
Demirtaş ve Kobani tutuklularının tahliye talebi reddedildi
19 Temmuz 2025
/haber/demirtas-ve-kobani-tutuklularinin-tahliye-talebi-reddedildi-309610
DEM Parti, AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş için TBMM'ye başvurdu
9 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-aihm-kararinin-ardindan-selahattin-demirtas-icin-tbmm-ye-basvurdu-309304
AİHM’den Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna dair yeni ihlal kararı
8 Temmuz 2025
/haber/aihmden-selahattin-demirtasin-tutukluluguna-dair-yeni-ihlal-karari-309267
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti
3 Temmuz 2025
/haber/eski-chp-genel-baskani-hikmet-cetin-demirtas-ve-mizrakliyi-ziyaret-etti-309090
Yargıtay'ın cezasını onadığı Mızraklı: Önünüzde diz çökmedim, bu size dert olsun
10 Ekim 2024
/haber/yargitay-in-cezasini-onadigi-mizrakli-onunuzde-diz-cokmedim-bu-size-dert-olsun-300596
Mızraklı'dan İmamoğlu'na çağrı
11 Temmuz 2024
/haber/mizrakli-dan-imamoglu-na-cagri-297379
Demirtaş ve Mızraklı: Siyasi mücadelede, diyalog ve müzakerede ısrarcıyız
16 Mart 2024
/haber/demirtas-ve-mizrakli-siyasi-mucadelede-diyalog-ve-muzakerede-israrciyiz-293150
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"Demirtaş tahliye olabilir" haberine avukat Demir'den yanıt
3 Ağustos 2025
/haber/demirtas-tahliye-olabilir-haberine-avukat-demir-den-yanit-310091
Demirtaş'tan cezaevinden mesaj: Barış sağlansın, benim çıkmam önemli değil
2 Ağustos 2025
/haber/demirtas-tan-cezaevinden-mesaj-baris-saglansin-benim-cikmam-onemli-degil-310081
Çandar’dan, Erdoğan’a çağrı: Selahattin Demirtaş’a doğru bir adım atın, kucaklaşın, konuşun
19 Temmuz 2025
/haber/candardan-erdogana-cagri-selahattin-demirtasa-dogru-bir-adim-atin-kucaklasin-konusun-309617
Demirtaş ve Kobani tutuklularının tahliye talebi reddedildi
19 Temmuz 2025
/haber/demirtas-ve-kobani-tutuklularinin-tahliye-talebi-reddedildi-309610
DEM Parti, AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş için TBMM'ye başvurdu
9 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-aihm-kararinin-ardindan-selahattin-demirtas-icin-tbmm-ye-basvurdu-309304
AİHM’den Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna dair yeni ihlal kararı
8 Temmuz 2025
/haber/aihmden-selahattin-demirtasin-tutukluluguna-dair-yeni-ihlal-karari-309267
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti
3 Temmuz 2025
/haber/eski-chp-genel-baskani-hikmet-cetin-demirtas-ve-mizrakliyi-ziyaret-etti-309090
Yargıtay'ın cezasını onadığı Mızraklı: Önünüzde diz çökmedim, bu size dert olsun
10 Ekim 2024
/haber/yargitay-in-cezasini-onadigi-mizrakli-onunuzde-diz-cokmedim-bu-size-dert-olsun-300596
Mızraklı'dan İmamoğlu'na çağrı
11 Temmuz 2024
/haber/mizrakli-dan-imamoglu-na-cagri-297379
Demirtaş ve Mızraklı: Siyasi mücadelede, diyalog ve müzakerede ısrarcıyız
16 Mart 2024
/haber/demirtas-ve-mizrakli-siyasi-mucadelede-diyalog-ve-muzakerede-israrciyiz-293150
Sayfa Başına Git