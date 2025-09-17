"Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutarak kimseyi barışa inandıramazsınız"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Edirne Cezaevi’nde tutulan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından, Edirne Cezaevi önünde açıklama yapan Çandar, “Türkiye’de bir süreç varsa, bu süreçten barış umut ediliyorsa, her ikisinin de mutlaka ama mutlaka dışarıda olması gerekiyor. Siz Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutarak, siz en akla gelmez gerekçelerle Selçuk Mızraklı’nın dilekçelerini geri çevirerek toplumda sürece dair hiçbir güven tesis edemezsiniz. Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutarak kimseyi barışa doğru ilerlendiğine inandıramazsınız” diye konuştu.

Cengiz Çandar’ın Edirne Cezaevi önünden yaptığı açıklama şöyle:

“Diyarbakır’ın seçilmiş Belediye Başkanı, eski Diyarbakır Milletvekili Doktor Selçuk Mızraklı’yı ve Diyarbakır’ın ve bütün Türkiye’nin sevgilisi Selahattin Demirtaş… Her ikisi de son derece sağlıklı hem fiziki hem zihin olarak.

Bu mutluluk verici fakat onların şu an burada tutuklu olmaları kabul edilemez bir şey. Eğer bugün Türkiye’de bir süreç varsa, bu süreçten barış umut ediliyorsa, her ikisinin de mutlaka ama mutlaka dışarıda olması gerekiyor.

Selahattin Demirtaş 8 Temmuz 2025 günü hakkında verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı’nın uygulanmasını bekliyor. Türkiye’nin itiraz süresi dolmak üzere, Türkiye itiraz etmezse -ki itiraz etmemesi gerekiyor çünkü itirazın değiştireceği bir şey yok- Selahattin Demirtaş hemen, hemen özgür kalacak.

Selçuk Mızraklı haksız, hukuksuz bir şekilde iftiralarla mahkûm edildi ve iki kere Yargıtay’dan dönmüş cezasının büyük kısmını bitirmiş ve 8 Eylül itibariyle denetimli serbestlikten yararlanacak iken, yaptığı başvuruya cezaevi gözlem kurulu tarafından verilen saçma sapan bir gerekçeyle, ‘örgüt üyeliğinden ayrıldığına dair beyanın bulunmaması nedeniyle’ diye içeriye tutulmaya devam ediyor.

Örgüt üyesi olduğunu kim söylüyor! Kendisi örgüt üyesi olduğunu reddetmiş, örgüt üyesi olduğuna dair tek bir delil yok, haksız verilen cezası tamamlanmış ve artık denetimli serbestliğe geçmiş olması gerektiği halde, bu saçma sapan gerekçeyle içeride tutulmaya devam ediyor.

Bu durum barış sürecinin, barışa doğru evrilmeyeceğinin göstergesi çünkü eğer bu süreç, barışla sonuçlanacaksa; toplumun güvenini kazanması, toplumun desteğini kazanması ve toplum nezdinde inandırıcı olması gerekiyor.

Siz Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutarak, siz en akla gelmez gerekçelerle Selçuk Mızraklı’nın dilekçelerini geri çevirerek toplumda sürece dair hiçbir güven tesis edemezsiniz. Bu süreç yürür mü; yürür. Nasıl yürür; topal bir şekilde yürür, doğru şekilde yürümez. Eğer bu sürecin gerçekten başarıya ulaşmasını, bu ülkenin barışa ulaşmasını istiyorsanız halkı mutlu etmeniz, halkı inandırmanız lazım. Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutarak kimseyi barışa doğru ilerlendiğine inandıramazsınız.

O yüzden iktidar sahiplerine, Komisyon üyelerine, vicdan sahibi herkese seslenmek istiyorum: Bir an önce Selahattin Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır! Bir an önce Selçuk Mızraklı Edirne Hapishanesi duvarları dışına çıkarılmalıdır!"

(HA)