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Yayın Tarihi: 24 Nisan 2025 15:18
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 15:24
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Selahattin Demirtaş’a 15 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemli yeni dava

Selahattin Demirtaş’ın “Çözüm ve müzakere masası dediğimiz şey en erdemli yoldur. Her cesaretli siyasetçinin denemesi gereken yoldur” sözlerine 9 yıl sonra dava açıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Selahattin Demirtaş’a 15 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemli yeni dava

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir dava açıldı.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş hakkında iddianame hazırladı. Demirtaş’ın 2016’daki yedi ayrı konuşmasından dolayı 15 yıla kadar hapsini ve siyasi yasağını istedi.

Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederken ilk duruşma günü olarak 24 Eylül’ü belirlendi.

Davanın, yeni barış süreci içinde DEM Parti’nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüğü gün açılması dikkat çekti.

İddianamede yer verilen ifadeler arasında Demirtaş’ın çözüm sürecine verdiği destek ve Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin son bulması çağrısı bulunuyor:

“Çözüm ve müzakere masa dediğimiz şey en erdemli yoldur. Her cesaretli siyasetçinin denemesi gereken en erdemli yoldur. Bunun da yolunu defalarca haykırdık, defalarca doğruyu işaret ettik. Sizler Sayın Öcalan’ı İmralı’da bir esir gibi tecrit altında tutmaya devam ettikçe işte bu yol açılmıyor. Bu yolu açmanın biricik tek anahtarı var artık, çözüm sürecinde en net iradeyi, en kararlı iradeyi ortaya koymuş bir halk önderini bu şekilde küçümseyerek, hiçe sayarak halkla temasını tecrit uygulayıp keserek çözüm adına bir mesafe kat edemezsiniz.

Bunlar bizim sırf propaganda olsun diye yaptığımız çağrılar değil, bir hakikate işaret ediyoruz, az önce İmralı heyeti adına konuşan Sırrı Süreyya arkadaşımız, ondan önce Eş Genel Başkan Sebahat Tuncel Hanım altını çize çize ısrarla belirttiler, bunların hepsi barış çağrısıdır, barış; propaganda değil, kuru gürültü değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde demokrasi adına darbelere karşı durup özgürlüğü savunma adına şu ölümleri durdurup barışçıl çözümü gerçekleştirme adına tecride son verilip Sayın Öcalan’ın şahsında bir kez daha müzakereye dönülmesi adına lütfen meydanları, alanları daha fazla kullanın.”

AYM ve AİHM kararlarına rağmen hapis

Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘ihlal kararlarına’ rağmen Kasım 2016’dan beri (8 yıl 6 ay) Edirne Cezaevi’nde tutuluyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Selahattin Demirtaş dem parti barış süreci
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