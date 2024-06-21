Selahattin Demirtaş ve Yiğit Bener'den roman: Arafta Düet

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), ihlal kararına rağmen cezaevinde tutulan Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve yazar-çevirmen Yiğit Bener'in hiç karşılaşmadan kaleme aldıkları 'Arafta Düet' romanı Dipnot Yayınları’ndan çok yakında çıkacak.

Dipnot Yayınları geçtiğimiz günlerde, “Demirtaş'ın yeni romanı bu kez bir eşyazarla!” paylaşımını yapmış ancak eş yazarın kim olduğuna dair bilgi vermemişti.

Dipnot, bugün yaptığı paylaşımda ise; eş yazarın Yiğit Bener olduğunu açıkladı ve “İki dost yazarın bir araya hiç gel(e)meden birlikte yazdıkları roman yakında okurla buluşacak...” dedi.

Kitabın arka kapağından:

"Denize bakan kayalıklarda bir bungalov... Yoldan fırlayıp yanına düşen bir araba... Bir patlama... Huzur arayışındaki emekli tümgeneral Ayvaz Dere'nin planları ilk günden altüst olmuştur. Kazaya karışan gençler de olaya bambaşka bir boyut katar ve işler çetrefilleşir. Bir de 1980'lerde takıştığı solcu bir avukat, Sinan çıkar karşısına. Böylece geçmişe ve geleceğe ışık tutan zorlu bir düet başlar.

Mizahi bir üslup ve sürükleyici bir kurguyla kaleme alınan Arafta Düet, hepimizi barış, vicdan erdem üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

Biri yıllardır hapiste olan iki eşyazarın hiç karşılaşmadan beraber kaleme aldıkları roman, bu açıdan dünyada bir ilk."