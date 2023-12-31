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Yayın Tarihi: 31 Aralık 2023 17:54
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2023 18:26
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Selahattin Demirtaş'tan babasına veda: Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaşamını yitiren babası için gönderdiği mesajında “Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Selahattin Demirtaş'tan babasına veda: Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutulduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden yaşamını yitiren babası Tahir Demirtaş için mesaj gönderdi. 

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Demirtaş, “Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et. Nasırlı, emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı. 

(AD)

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