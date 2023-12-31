Selahattin Demirtaş'tan babasına veda: Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaşamını yitiren babası için gönderdiği mesajında “Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür” dedi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutulduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden yaşamını yitiren babası Tahir Demirtaş için mesaj gönderdi.
Selahattin Demirtaş babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine katılmadı
31 Aralık 2023
Demirtaş, “Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et. Nasırlı, emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.
(AD)
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