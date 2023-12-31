Selahattin Demirtaş'tan babasına veda: Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutulduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden yaşamını yitiren babası Tahir Demirtaş için mesaj gönderdi.

Selahattin Demirtaş babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine katılmadı

Demirtaş, “Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et. Nasırlı, emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

(AD)