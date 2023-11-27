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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 09:37
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2023 09:47
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Selahattin Demirtaş'ın Tahir Elçi anısına bestelediği şarkı bu akşam yayında

Söz ve müziği Demirtaş'a ait olan "Elçi'ye Ağıt" isimli şarkıyı, müzisyen ve avukat Mercan Argunağa seslendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/27/selahattin-demirtas-in-tahir-elci-anisina-besteledigi-sarki-bu-aksam-yayinda.jpg

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi anısına şarkı besteledi. 

Söz ve müziği Demirtaş'a ait olan "Elçi'ye Ağıt" isimli şarkıyı, müzisyen ve avukat Mercan Argunağa seslendirdi.

Şarkının tamamı bugün 20.30'da http://youtube.com/@mercanargunaga adresinden paylaşılacak.

Argunağa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın, barışın elçisi Tahir Elçi anısına söz ve müziğini yaptığı "Elçi'ye Ağıt" eserini seslendirme onuruna nail oldum" dedi. (AÖ)

Tahir Elçi Selahattin Demirtaş şarkı
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