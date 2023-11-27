Selahattin Demirtaş'ın Tahir Elçi anısına bestelediği şarkı bu akşam yayında

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi anısına şarkı besteledi.

Söz ve müziği Demirtaş'a ait olan "Elçi'ye Ağıt" isimli şarkıyı, müzisyen ve avukat Mercan Argunağa seslendirdi.

Şarkının tamamı bugün 20.30'da http://youtube.com/@mercanargunaga adresinden paylaşılacak.

Argunağa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın, barışın elçisi Tahir Elçi anısına söz ve müziğini yaptığı "Elçi'ye Ağıt" eserini seslendirme onuruna nail oldum" dedi. (AÖ)