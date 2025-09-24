Selahattin Demirtaş'ın 6 konuşmasından 5 'suç' çıkarılan dava ertelendi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2016'da yaptığı 6 ayrı konuşma nedeniyle 5 ayrı suçlamayla hakkında açılan davanın duruşması, Diyarbakır 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"Devleti, hükümeti, yargı organlarını alenen aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye alenen tahrik", "suç ve suçluyu övmek", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddialarıyla açılan davanın duruşmasına Demirtaş katılmazken avukatı duruşmada hazır bulundu.

"Dosyalar Diyarbakır'da toplanmalı"

Duruşmada suçlamalara karşı savunma yapan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekkilinin aynı konuşma nedeniyle "devleti, hükümeti, yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamasıyla yargılandığını ve davanın İstinaf Mahkemesi'nin incelemesinde olduğunu belirtti.

"Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutarak kimseyi barışa inandıramazsınız"

MA'nın aktardığına göre müvekkilinin aynı iddia nedeniyle Batman 3'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde de yargılandığını ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

"Müvekkil hakkında aynı suçtan açılan dosyalar daha önce istinaf ve temyiz incelemesinden geçmiştir. Verilen bozma kararlarında iki hususa dikkat çekilmektedir. Bunlardan ilki eylemlerin Anayasa'nın 83'üncü maddesi kapsamında yasama sorumsuzluğu yönünden değerlendirilmesi diğeri ise zincirleme suç yönünden davaların birleştirilerek görülmesi hususunun değerlendirilmesidir. Müvekkilin işlediği iddia edilen son suç Diyarbakır'dadır. Dosyaların Diyarbakır'da toplanması gerektiğini düşünüyoruz."

Cezaevi, Demirtaş’ın kitaplarını 'sakıncalı' buldu

Karaman, İstinaf incelemesinde olan dosyaların sonuçlarının beklenmesini, dosyaların birleştirilmesini talep etti. İddia makamı da dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Dava ertelendi

Mahkeme, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi 2021/6 esas ve Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2020/420 esas sayılı dosyalarının istinaf sonucunun beklenmesine ve dosyalar istinaftan döndükten sonra birleştirme hususunun değerlendirilmesine karar vererek, bir sonraki duruşmayı 19 Ocak 2026'ya erteledi.

(AB)