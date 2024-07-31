Selahattin Demirtaş: Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cezaevinden mesaj gönderdi.
Demirtaş’ın Heniyye ile fotoğrafını da paylaşarak sosyal medya hesabından ilettiği taziye mesajı şöyle:
“Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin halkının liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktı. Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Filistin Halkı’na başsağlığı diliyorum.”
İsmail Heniyye kimdir?
Heniyye suikastı
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye’nin, Tahran’da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Heniyye için yarın (1 Ağustos) İran’ın başkenti Tahran’da resmi ve halka açık bir cenaze töreni düzenlenecek. Heniyye’nin naaşı aynı gün öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya nakledilecek. (TY)