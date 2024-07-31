Selahattin Demirtaş: Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cezaevinden mesaj gönderdi.

Demirtaş’ın Heniyye ile fotoğrafını da paylaşarak sosyal medya hesabından ilettiği taziye mesajı şöyle:

“Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin halkının liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktı. Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Filistin Halkı’na başsağlığı diliyorum.”

İsmail Heniyye kimdir?