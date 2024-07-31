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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 16:00
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 16:00
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Selahattin Demirtaş: Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hamas lideri İsmail Heniyye için taziye dileğinde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Selahattin Demirtaş: Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum
Heniyye'nin 2012'de Türkiye'deki siyasi partileri ziyaretinden, Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cezaevinden mesaj gönderdi.

Demirtaş’ın Heniyye ile fotoğrafını da paylaşarak sosyal medya hesabından ilettiği taziye mesajı şöyle:

“Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin halkının liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktı. Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Filistin Halkı’na başsağlığı diliyorum.”

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31 Temmuz 2024

Heniyye suikastı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye’nin, Tahran’da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye için yarın (1 Ağustos) İran’ın başkenti Tahran’da resmi ve halka açık bir cenaze töreni düzenlenecek. Heniyye’nin naaşı aynı gün öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya nakledilecek. (TY)

ismail heniyye Hamas katar İran Filistin-İsrail Savaşı
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