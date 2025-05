Selahattîn Demîrtaş: Em bi coş pêşwaziya vê gava dîrokî dikin

Piştî biryara xwefesixkirina PKKê endama Heyeta Îmraliyê Pervîn Buldan li Girtîgeha Edîrneyê serdana Selahattîn Demîrtaş kir. Demîrtaş 9 sal in girtî ye.

Demîrtaş û Buldan di hevdîtinê de derbarê geşedanên dawî de nirxandinên hevbeş kirin.

PKKê fesixkirina xwe aşkere kir

Selahattîn Demîrtaş li ser xwefesixkirina PKKyê peyamek şand û got,”Em bi coş pêşwaziya vê gava dîrokî dikin ku li gorî xatirê Sirri Beg hatiye avêtin”

"Ez silavên xwe ji her kesî re dişînim. Em di heman demê de hem êş û bîranîna Sirri Beg dikin hem jî li hêviya gavên ku ji bo aştiyê hatine avêtin in."

Demîrtaş li ser encamên kongreya PKKê got: "Em spasiya birêveberiya PKKyê dikin ku ev biryar girtiye, spasiya Birêz Ocalan ku rola sereke lîstiye, spasiya Birêz Serokkomar, Birêz Bahçelî, Birêz Ozel û birêveberiya DEM Partiyê, hemû serokên giştî yên partiyên siyasî, bi taybetî jî Birêz Ahmet Turk û Birêz Pervîn Buldanê dikin.

Em bi coş pêşwaziya vê gava dîrokî dikin ku li gorî bîranîna Sirri Beg hatiye avêtin. Êdî dema wê hatiye ku em bi hev re û bi dilsozî bixebitin ji bo aramî, refahî, demokrasî û azadiyê ku were cîbicîkirin û Tirkiye di her warî de mezin bibe. Bila ji bo me hemûyan bi xêr û bêr be. Em ji hemû kesî re serkeftinê dixwazin."

