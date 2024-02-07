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Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 16:42
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 16:46
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Selahattin Demirtaş: Biriz, bütünüz aramızda herhangi bir ayrılık gayrılık yok

Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden gönderdiği mesajla Başak Demirtaş’ın İBB adaylığı sürecini değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Selahattin Demirtaş: Biriz, bütünüz aramızda herhangi bir ayrılık gayrılık yok

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki ve Saruhan Oluç, bugün Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan önceki dönem Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti. 

Tiryaki ve Oluç ziyarete ve Demirtaş’ın son tartışmalara ilişkin notunu paylaştı. Tiryaki ve Oluç’un açıklamaları şöyle:

Mehmet Rüştü Tiryaki: “Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunun önüneyiz. Biraz önce önceki dönem Eş Genel Başkanımız Sevgili Selahattin Demirtaş ve Dr. Selçuk Mızraklı’yı ziyaret ettik. Herkese çok çok selamları var. Siyaseti her zamanki gibi büyük bir moralle ve yakından takip ediyor. Sürecin her anını yakından takip ediyor. Kısa bir süre önce babasını kaybetti annesi yoğun bakıma kaldırıldı. Bunun etkisi hala üzerinde ama bunun dışında tam moralli gördük. Hepinize çok çok selamı vardı. Keşke şimdi burada olsaydı beş dakikalığına bütün mesajını aracısız bir şekilde size iletebilseydi. Ama 7 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde özgürlüğü elinden alınmış durumda. 

“Güç vermek içindi”

“Bir mesajı var, çokça tartışılan bir konu sevgili Başak Demirtaş’ın ‘parti eğer uygun görürse böyle bir teklif getirirse, halklarımızın geleceği ve barış için’ adaylığa hazır olduğunu ifade etmişti. Sevgili Başak Demirtaş bugün yaptığı açıklama ile aday adaylığından çekildiğini ifade etti. Bütün bunların partimizin bilgisi dahilinde ve birlikte görüşmeler sonucu alınmış kararlar olduğunu bilmenizi isteriz. Bu konu ile ilgili çok açık bir mesajı (Demirtaş’ın) var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Demirtaş’ın söylediği şey şu: Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz, diyor sevgili Selahattin Demirtaş.

Saruhan Oluç: “İki cümle eklemek isterim. Selahattin Demirtaş’ın sözleri ile ifade ediyorum. Dedi ki ‘Biriz, bütünüz aramızda herhangi bir ayrılık gayrılık yok. Parti ile benim aramda ayrılık gayrılık yok. Halkın kafasını karıştırmaya çalışanlara kimse pirim vermesin.’ Net olarak bu mesajı bir kez daha herkese iletmek istiyoruz.” (TY)

Seçim 2024 yerel seçimler başak demirtaş Selahattin Demirtaş
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