Selahattin Demirtaş babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine katılmadı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Tahir Demirtaş’ın cenazesi, defin işlemi için Amed'in Rezan ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze törenine, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri Saliha Aydeniz, Sevilay Çelenk ve Serhat Eren ile partinin il ve ilçe yöneticileri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticileri, İnsan Hakları Derneği (İHD) Amed Şubesi yöneticileri, Barış Anneleri, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve çok sayıda kişi katıldı. Demirtaş'ın cenazesi, burada yapılacak dini vecibelerin ardından Sur ilçesindeki Mardin Kapı Mezarlığı’ndaki aile mezarlığında saat 16.00'da defnedildi.

Fotoğraf: Ahmet Kaplan/Anadolu Ajansı

Ardından Tahir Demirtaş’ın taziyesi için Liceliler Yas Evi’ne geçildi.

Tahir Demirtaş, mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri öncesi kalp krizi geçirmişti. Demirtaş’ın tedavisi devam ederken oğlu Selahattin Demirtaş, ameliyat sonrası Adalet Bakanlığı tarafından özel bir jetle Diyarbakır’a getirilmişti. Demirtaş, ziyaretin ardından yine özel bir jetle Edirne Cezaevi’ne nakledilmişti.

Selahattin Demirtaş cenazeye katılmadı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cenaze törenine katılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Demirtaş, babasının cenazesine katılmayacağını, yasını cezaevindeki hücresinde yaşamak istediğini ve bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağını avukatlarına bildirdi.

Demirtaş’ın cenazeye katılmama gerekçesi ise başta Gültan Kışanak’ın cenaze dönüşü yaşadıkları olmak üzere diğer tutuklu siyasetçilere ve kendisine yönelik iktidarın yaklaşımlarını protesto etmek ve tepki göstermek.

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DEM Parti'den açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) şöyle dedi:

"Rehin tutulan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş bu sabah hayatını kaybetmiştir. Acımız büyük, sevgili Selahattin Demirtaş’ın, Demirtaş ailesinin ve partililerimizin, halkımızın başı sağolsun. Ömrünü mücadelede geçiren evlatlar yetiştiren Tahir Demirtaş’ın mekanı cennet olsun.

"Demokratik siyaset yürütenlere bu acıları yaşatanlar, son anlarında sevdiklerinin yanında olmalarını engelleyen bu zulüm düzeni yarattığı bu öfkede boğulacaktır. Eş Genel Başkanlarımız, partimiz bütün birimleriyle cenazeye katılacaktır. Cenaze programı netleştiğinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

(TY/AD)