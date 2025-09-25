Selahattin Demirtaş'a TCK 301'den yeni dava

Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi'ne hapis tutulan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a yeni bir dava açıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş’ın 2016’da Batman’da katıldığı mitingde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında 9 yıl sonra iddianame hazırladı.

“Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ile devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi. Davayla birlikte Demirtaş’a TCK 301’den açılan dava sayısı 12 oldu.

MLSA’dan Deniz Tekin’in haberine göre savcılık iddianamede, Batman’da 2016’da yapılmak istenen “Savaşa Karşı Barış” adlı açık hava toplantısına Valiliğin izin vermediğini hatırlattı.

Bu karara rağmen Demirtaş’ın 16 Şubat 2016’da Batman’daki Cihan Kavşağı’na seçim otobüsüyle gelerek konuşma yaptığını kaydetti.

İddianamede, Demirtaş'ın hükümetin politikalarını eleştirdiği, bölgede yaşanan olaylara değindiği konuşması suç unsuru olarak gösterildi.

Demirtaş: Konuşmam yasama dokunulmazlığı kapsamında

Adalet Bakanlığı’nın, 2018’de milletvekilliği bittiği için yasama dokunulmazlığı kalkan Demirtaş hakkında soruşturma izni verdiği belirtildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunması alınan Demirtaş’ın, suç unsuru gösterilen konuşmasının Anayasanın 83. maddesinde düzenlenen yasama dokunulmazlığı kapsamında kaldığını belirterek, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ettiği aktarıldı.

"Konuşması düşünce özgürlüğü kapsamında değil"

Savcı iddianamede, Demirtaş'ın yaptığı konuşmanın içeriğinde, hükümeti aşağılayıcı ve küçük düşürücü sözlerin yer aldığı, özellikle devletin askeri ve emniyet güçlerini de hedef alır şekilde aşağılayıcı beyanlarının bulunduğu, mevcut hükümeti “halkı katletmek, zulüm ve işkence yapmakla" itham ettiği savundu.

Bu konuşmanın yapıldığı zaman nazara alındığında, Demirtaş'ın konuşmasının düşünceyi açıklama ve anlatma özgürlüğüyle ilgisinin bulunmadığı, içeriği itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Hükümetinin şeref ve saygınlığını zedeleyici niteliğinin bulunduğu ve bu anlamda bu ifadelerin düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Batman 3. Asliye Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede, Demirtaş’ın 6 aydan 2 yıla kadar hapsi ve Türk Ceza Kanunu (TCK) 53’üncü maddesi kapsamında siyasi yasak talep ediliyor.

Demirtaş hakkında TCK 301’den 12 dava açıldı

Yasama dokunulmazlığının kalkmasının ardından Kasım 2016’da tutuklanan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek TCK 301'inci madde suçlamasıyla bugüne kadar 12 dava açıldı.

Bu suçlamadan dolayı farklı illerde açılan 10 ayrı dava, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davayla birleştirildi. Temmuz 2024’te kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş’ı TCK 301'inci maddesinde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu dava istinaf mahkemesinde.

Demirtaş hakkında TCK 301’inci madde suçlamasıyla Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi ve Batman 3. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan iki ayrı dava ise devam ediyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016’dan beri Edirne Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Demirtaş'ın tutuklanmasına ilişkin Aralık 2020 ve Temmuz 2025’te iki ayrı ihlal kararı verdi.

(HA)