Sel ve şiddetli yağış nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA, MA

Cumartesi ve Pazar olmak üzere Türkiye genelinde iki gün etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Zonguldak açıklarında batan tekneden ise bir kişinin cesedine ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğlisi Limanı’ndan yaptığı basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.

“Zonguldak ilinde İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan kuru yük gemisi mendireğe çarparak battı. 13 Türk mürettebattan bir kişinin cansız bedenine ulaştık. Kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Limanda bağlı bulunan Kamarun gemisi karaya oturdu. Mürettebat kurtadrıldı.

"Öte yandan sel nedeniyle Zonguldak'ta üç kişi, Batman'da dört kişi, Diyarbakır'da bir kişi hayatını kaybetti. Denizci ile birlikte dokuz vatandaşımız hayatını kaybetti."

Batman'da anne ve üç çocuğu öldü

Dün akşam Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan Lalihan Güner (54) hayatını kaybetti. Yurttaşların sudan çıkardığı kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Güner'in öldüğünü belirledi. Güner'in cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aynı zamanda Güner’in yaşları 1 ila 9 arasında değişen 3 çocuğu da sel sularına kapılarak kayboldu.

Seyitler Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak kaybolan 3 çocuk için arama çalışması yürütüldü. AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye su altı arama kurtarma ve belediye ekipleri ile JAK timi tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda 3 çocuğunda cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde kardeşlerden 5 yaşındaki İsrafil Güner'in ardından 1 yaşındaki Asenat Güner’in cesedine ulaşıldı. İlerleyen saatlerde ismi öğrenilmeyen 9 yaşındaki diğer kardeşin de bedeni bulundu.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kent merkezinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirterek, 3 yurttaşın da yaralı olarak hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Bu süreçte 3 bin 78 çağrı aldıklarını aktaran Canalp, bu yardım taleplerini gece boyunca karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde ise dereye düşen bir kişi hayatını kaybetti. Sağanak yağış nedeniyle debisi artan derede sürüklenen Avcı, olay yerine çağrılan AFAD, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK) ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışmaları sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.

Zonguldak

Fotoğraf: Ömer Ürer-AA

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarparak batan gemideki mürettebata yönelik arama kurtarma çalışması ise sürüyor. Ereğli Limanı'nda 1 denizcinin cansız bedenine ulaşılan çalışmalar, havadan, denizden ve karadan yürütülüyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren fırtına ve sağanağın hafiflemesiyle, dün sabah saatlerinde batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 12 kişilik Türk mürettebatın bulunması için havadan, denizden ve karadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.(AÖ)