ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 11:00
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 12:39
2 dk Okuma

Sel ve şiddetli yağış nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel nedeniyle Zonguldak'ta üç kişinin, Batman'da dört kişinin, Diyarbakır'da bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan, Karadeniz Ereğlisi'nde batan teknede ise bir kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/sel-ve-siddetli-yagis-nedeniyle-dort-kisi-oldu.jpg
Fotoğraf: İbrahim Toprak-AA

Kaynak: AA, MA

Cumartesi ve Pazar olmak üzere Türkiye genelinde iki gün etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Zonguldak açıklarında batan tekneden ise bir kişinin cesedine ulaşıldı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğlisi Limanı’ndan yaptığı basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.

“Zonguldak ilinde İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan kuru yük gemisi mendireğe çarparak battı. 13 Türk mürettebattan bir kişinin cansız bedenine ulaştık. Kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Limanda bağlı bulunan Kamarun gemisi karaya oturdu. Mürettebat kurtadrıldı. 

"Öte yandan sel nedeniyle Zonguldak'ta üç kişi, Batman'da dört kişi, Diyarbakır'da bir kişi hayatını kaybetti. Denizci ile birlikte dokuz vatandaşımız hayatını kaybetti." 

Batman'da anne ve üç çocuğu öldü

Dün akşam Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan Lalihan Güner (54) hayatını kaybetti. Yurttaşların sudan çıkardığı kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Güner'in öldüğünü belirledi. Güner'in cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aynı zamanda Güner’in yaşları 1 ila 9 arasında değişen 3 çocuğu da sel sularına kapılarak kayboldu.

Seyitler Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak kaybolan 3 çocuk için arama çalışması yürütüldü. AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye su altı arama kurtarma ve belediye ekipleri ile JAK timi tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda 3 çocuğunda cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde kardeşlerden 5 yaşındaki İsrafil Güner'in ardından 1 yaşındaki Asenat Güner’in cesedine ulaşıldı. İlerleyen saatlerde ismi öğrenilmeyen 9 yaşındaki diğer kardeşin de bedeni bulundu.  

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kent merkezinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirterek, 3 yurttaşın da yaralı olarak hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Bu süreçte 3 bin 78 çağrı aldıklarını aktaran Canalp, bu yardım taleplerini gece boyunca karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde ise dereye düşen bir kişi hayatını kaybetti. Sağanak yağış nedeniyle debisi artan derede sürüklenen Avcı, olay yerine çağrılan AFAD, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK) ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışmaları sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. 

Zonguldak

Fotoğraf: Ömer Ürer-AA

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarparak batan gemideki mürettebata yönelik arama kurtarma çalışması ise sürüyor. Ereğli Limanı'nda 1 denizcinin cansız bedenine ulaşılan çalışmalar, havadan, denizden ve karadan yürütülüyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren fırtına ve sağanağın hafiflemesiyle, dün sabah saatlerinde batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 12 kişilik Türk mürettebatın bulunması için havadan, denizden ve karadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.(AÖ)

sel
ilgili haberler
Karadeniz Ereğli K2 tipi Cezaevini su bastı: Hükümlüler naklediliyor
19 Kasım 2023
/haber/karadeniz-eregli-k2-tipi-cezaevini-su-basti-hukumluler-naklediliyor-288132
ilgili haberler
Karadeniz Ereğli K2 tipi Cezaevini su bastı: Hükümlüler naklediliyor
19 Kasım 2023
/haber/karadeniz-eregli-k2-tipi-cezaevini-su-basti-hukumluler-naklediliyor-288132
Sayfa Başına Git