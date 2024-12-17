Bugün, Uluslararası Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü (IDEVASW).

Gün, 17 Aralık 2003'te seri katil Gary Ridgway'in 1980'ler ve 90'larda ABD’nin Washington eyaletinde 70'ten fazla kadını öldürdüğünü itiraf etmesi ile anılmaya başlandı.

Ridgway, mahkemedeki ifadesinde "kolay hedef" olmaları ve "kimsenin onları özlemeyeceği" düşüncesiyle özellikle seks işçisi kadınları hedef aldığını söyledi.

Ridgway’in öldürdüğü seks işçilerinin aile ile arkadaşları, onları anmak ve seks işçilerine yönelik şiddeti önlemek için bir kampanya başlattı ve böylece 17 Aralık, Uluslararası Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ilân edildi.

FAU Seks İşçiliği Bölümü’nün manifestosu

“Seks işçiliği işçiliktir”

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, gün vesilesiyle yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi:

“Türkiye’de seks işçiliği yasalarla düzenlenmiş olsa da bu seks işçilerinin yaşam koşullarını kolaylaştırmıyor, iyileştirmiyor. Seks işçileri mesleki haklarına erişemiyor, etiketleniyor, ötekileştiriliyor, sömürülüyor. Seks işçiliği işçiliktir. Seks işçilerinin hakları insan haklarıdır.”

10. İstanbul Trans Onur Haftası ise “Bir kez daha en yüksek sesle seks işçiliğinin işçilik olduğunu ve işçiliğin güvenli şartlar altında gerçekleşmesi gerektiğini hatırlatmaktan bir gün bile vazgeçmeyeceğiz,” dedi. (TY)