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Yayın Tarihi: 17 Aralık 2024 15:04
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2024 15:11
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“Seks işçileri mesleki haklarına erişemiyor, etiketleniyor”

Bugün, 17 Aralık Uluslararası Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
“Seks işçileri mesleki haklarına erişemiyor, etiketleniyor”
Görsel: Seks işçilerini temsil eden ve haklarını vurgulayan bir sembol olarak kullanılan kırmızı şemsiye, Kaynak: Canva

Bugün, Uluslararası Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü (IDEVASW).

Gün, 17 Aralık 2003'te seri katil Gary Ridgway'in 1980'ler ve 90'larda ABD’nin Washington eyaletinde 70'ten fazla kadını öldürdüğünü itiraf etmesi ile anılmaya başlandı.

Ridgway, mahkemedeki ifadesinde "kolay hedef" olmaları ve "kimsenin onları özlemeyeceği" düşüncesiyle özellikle seks işçisi kadınları hedef aldığını söyledi.

Ridgway’in öldürdüğü seks işçilerinin aile ile arkadaşları, onları anmak ve seks işçilerine yönelik şiddeti önlemek için bir kampanya başlattı ve böylece 17 Aralık, Uluslararası Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ilân edildi.

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“Seks işçiliği işçiliktir”

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, gün vesilesiyle yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi:

“Türkiye’de seks işçiliği yasalarla düzenlenmiş olsa da bu seks işçilerinin yaşam koşullarını kolaylaştırmıyor, iyileştirmiyor. Seks işçileri mesleki haklarına erişemiyor, etiketleniyor, ötekileştiriliyor, sömürülüyor. Seks işçiliği işçiliktir. Seks işçilerinin hakları insan haklarıdır.”

10. İstanbul Trans Onur Haftası ise “Bir kez daha en yüksek sesle seks işçiliğinin işçilik olduğunu ve işçiliğin güvenli şartlar altında gerçekleşmesi gerektiğini hatırlatmaktan bir gün bile vazgeçmeyeceğiz,” dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
17 aralık Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
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