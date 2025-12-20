Şehzadeler Belediye Başkanlığına Hakan Şimşek geçti

14 Aralık'ta aramızdan ayrılan Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yerine ilçe Belediye Meclisi, CHP'li üye Hakan Şimşek'i seçti.
Kolon kanserine yakalanan Şehzadeler Beldiye Başkanı Durbay, durumunun kötüleşmesi üzerine 1 Aralık’ta Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmış ancak 13 gün sonra çoklu organ yetmezliğine yenik düşmüştü.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
CHP'den bir de bağımsız aday çıktı
Cuma günü yeni belediye başkanını belirlemek için toplanan Şehzadeler Belediye Meclisi oturumunda CHP grubu Şimşek’i aday gösterdi. Diğer partiler aday çıkarmazken CHP’li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım grubun kararına karşı bağımsız adaylığını açıkladı.
31 Belediye Meclisi üyesinin tamamının katıldığı oylamada ilk turda Hakan Şimşek 20, Yenal Yıldırım 7 oy aldı, 4 oy geçersiz sayıldı.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesine göre ilk iki turda iki aday da başkan seçimi için gerekli "üye tam sayısının üçte ikisi" olan 21 oya ulaşamadığından seçim tekrarlandı.
İkinci tur oylamada Hakan Şimşek 23, Yenal Yıldırım 7 oy aldı, 1 oy boş kullanıldı. Sonuçta Hakan Şimşek, Şehzadeler Belediyesi’nin yeni başkanı olarak göreve başlamaya hak kazandı.
Gülşah Durbay kimdir?
(AEK)