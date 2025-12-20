ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.12.2025 00:26 20 Aralık 2025 00:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.12.2025 01:03 20 Aralık 2025 01:03
Okuma Okuma:  1 dakika

GÜLŞAH DURBAY'IN ARDINDAN

Şehzadeler Belediye Başkanlığına Hakan Şimşek geçti

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın ölümü ardından boşalan koltuğunu doldurmak üzere Belediye Meclisinde yapılan seçimi CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hakan Şimşek kazandı. AKP ve MHP bu seçimde aday göstermemeyi tercih etti. Bir CHP'li daha bağımsız aday oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şehzadeler Belediye Başkanlığına Hakan Şimşek geçti
Şehzadeler yeni Belediye Başkanı Hakan Şimşek, oyunu kullanırken/Fotoğraf: Hürriyet

14 Aralık'ta aramızdan ayrılan Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yerine ilçe Belediye Meclisi, CHP'li üye Hakan Şimşek'i seçti.

Kolon kanserine yakalanan Şehzadeler Beldiye Başkanı Durbay, durumunun kötüleşmesi üzerine 1 Aralık’ta Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmış ancak 13 gün sonra çoklu organ yetmezliğine yenik düşmüştü.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
14 Aralık 2025

CHP'den bir de bağımsız aday çıktı

Cuma günü yeni belediye başkanını belirlemek için toplanan Şehzadeler Belediye Meclisi oturumunda CHP grubu Şimşek’i aday gösterdi. Diğer partiler aday çıkarmazken CHP’li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım grubun kararına karşı bağımsız adaylığını açıkladı.

31 Belediye Meclisi üyesinin tamamının katıldığı oylamada ilk turda Hakan Şimşek 20, Yenal Yıldırım 7 oy aldı, 4 oy geçersiz sayıldı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesine göre ilk iki turda iki aday da başkan seçimi için gerekli "üye tam sayısının üçte ikisi"  olan 21 oya ulaşamadığından seçim tekrarlandı.

İkinci tur oylamada Hakan Şimşek 23, Yenal Yıldırım 7 oy aldı, 1 oy boş kullanıldı. Sonuçta Hakan Şimşek, Şehzadeler Belediyesi’nin yeni başkanı olarak göreve başlamaya hak kazandı.

Gülşah Durbay kimdir?
Gülşah Durbay kimdir?
14 Aralık 2025

(AEK)

Haber Yeri
Şehzadeler
Şehzadeler İlçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay belediye meclisi başkanlık seçimi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git