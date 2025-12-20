GÜLŞAH DURBAY'IN ARDINDAN

Şehzadeler Belediye Başkanlığına Hakan Şimşek geçti

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın ölümü ardından boşalan koltuğunu doldurmak üzere Belediye Meclisinde yapılan seçimi CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hakan Şimşek kazandı. AKP ve MHP bu seçimde aday göstermemeyi tercih etti. Bir CHP'li daha bağımsız aday oldu.