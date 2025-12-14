Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinin Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gülşah Durbay kimdir?

2 Aralık’tan bu yana Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan 37 yaşındaki Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle solunum cihazına bağlı olarak takip ediliyordu. Hastaneden yapılan açıklamalarda Durbay’ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.

Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay’ın ölüm haberinin duyulmasının ardından yurttaşlar hastaneye gitti.

Şehzadeler Belediyesi: “Acımız tarifsiz”

Şehzadeler Belediyesi, Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada cenaze törenine ilişkin bilgilerin ayrıca paylaşılacağı belirtildi:

"Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler’e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine, kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır.

SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ GÜLŞAH DURBAY!”

Özgür Özel: “Bu nasıl bir sınav?”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

“İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor.

Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk.

Biz bu sonu kabullenemezdik…

Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o.

Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?

Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki; aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek.

Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu.

Şimdi

Bu nasıl bir soru?

Bu nasıl bir sınav??

Nasıl dayanılır???

Ya sabır ya sabır ya sabır…”

Özgür Çelik: “Tarifsiz bir acı”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Durbay’a dair şu paylaşıı yaptı:

“Çok üzgünüm…

Partimizin evladını, çok güzel kalpli kardeşimizi, Şehzadeler'in başkanı Gülşah Durbay'ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz.

Allah rahmet eylesin, yattığı yer incitmesin…”

CHP’den taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Acımız tarifsiz…

Şehzadeler’in gülen yüzü; mücadelesi, çalışkanlığı ve güzel yüreğiyle hepimize örnek olan Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Şehzadeler’e ve partimize verdiği emeklerle, insanlara dokunan samimi mücadelesiyle onu daima saygı ve özlemle hatırlayacağız.

Gülşah Başkanımıza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

Başımız sağ olsun.”

"Onu her zaman gülen yüzü ile hatırlayacağız"

Sanatçı Mustafa Sandal da paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı hepimizi derinden üzdü. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim.”

Dilek Kaya İmamoğlu ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Çok büyük bir acı…

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybettik.

Onu her zaman azmiyle, dik duruşuyla, en zor zamanlarında bile gülen yüzüyle verdiği mücadelesiyle hatırlayacağız.

Ailesinin, tüm sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun.”

Selin Sayek Böke: “Yazmak çok zor”

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin paylaşımı ise şu şekilde oldu:

“Yazmak çok zor. Çok üzgünüm, çok.

Tertemiz kalbiyle, yaşama sevinciyle, gülüşüyle, cesaretiyle, çalışkanlığıyla hepimize güç veren, yoldaşlık eden kıymetlimizi, biricik başkanımızı, sevgili Gülşah Durbay'ı yitirdik.

Seni hiç unutmayacağız Gülşah Başkanım. Hayatlarımızda bıraktığın unutulmaz izi hep yaşatacağız.

Gülşah Başkanımıza rahmet diliyorum. Ailesine, partimize, Şehzadeler ve Manisa halkına, hepimize sabır diliyorum.

Başımız sağ olsun.”

TKDF: Çok üzgünüz

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da yayımladığı mesajla duyduğu üzüntüyü dile getirdi:

“Çok ama çok üzgünüz.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı çok erken bir yaşta kaybettik.

Onu kısacık hayatına sığdırdığı başarılarla hatırlayacağız.

Ancak bazı kesimlerin ona yapılan ön yargılı yakıştırmalarla çok üzdüğü anları hafızamıza kazılı tutacağız.

Başımız sağolsun. Rahmet ve saygıyla.”

DEM Parti Kadın Meclisi'nden Halide Türkoğlu da şu açıklamayı yaptı:

"Kolon kanseri tedavisi nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Başta ailesi olmak üzere tüm Şehzadeler halkına, kadınlara, partili arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."

(EMK)