YAŞAM
Yayın Tarihi: 12 Aralık 2025 08:06
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2025 10:04
1 dk Okuma

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, entübe edildi

Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamayı Manisa Şehir Hastanesi doktorları yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, entübe edildi
Manisa, Şehzadeler İlçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay

Manisa’da kolon kanseri tedavisi gördüğü süreçte ortaya çıkan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun kötüleştiği ve entübe edildiği bildirildi.

Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın mevcut çoklu organ yetmezliği nedeniyle klinik durumu ağırlaşmıştır. Bu doğrultuda hastamız entübe edilerek solunum cihazına alınmıştır. Tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."

(EMK)

İstanbul
Şehzadeler İlçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay CHP
ilgili haberler
Başhekim Saka: Gülşah Durbay’ın sağlık durumunda değişiklik yok
10 Aralık 2025
ÖZGÜR ÖZEL'LE İLİŞKİ İDDİASINI REDDETTİ
Gülşah Durbay: " Ben, ailem ve Genel Başkanım Özgür Özel hedef gösterildi, iftiraya uğradık"
4 Ekim 2024
