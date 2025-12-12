Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, entübe edildi

Manisa’da kolon kanseri tedavisi gördüğü süreçte ortaya çıkan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun kötüleştiği ve entübe edildiği bildirildi.
Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
“Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın mevcut çoklu organ yetmezliği nedeniyle klinik durumu ağırlaşmıştır. Bu doğrultuda hastamız entübe edilerek solunum cihazına alınmıştır. Tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."
(EMK)