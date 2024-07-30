"Şehrin yüzde 80'i yıkılmışken, ayakta kalan yüzde 20'lik kesimi yıkmak izah edilemez"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, rezerv alan kapsamında kalan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesi'nde evlere boşaltma tebligatları gönderdi. Yurttaşların evlerini üç gün içinde boşaltılmasını istedi.

Aylardır rezerv alanı ilan edilmelerine karşı mücadele eden mahalle sakinleri, evlerini terk etmemekte ve yaşam alanlarını bırakmamakta kararlı.

Avukat Ecevit Alkan hem bu mahalle hem de rezerv alanı ilan edilen diğer bölgelerde yaşayan yurttaşların hukuk danışmanı. bianet’e konuşan Alkan’a göre mahalle tarihi ve toplumsal öneme sahip. Ayrıca bölgenin kadim ve eski bir yerleşim yeri olarak biliniyor.

Mahallenin depremde kısmen zarar gördüğünü, Hatay’ın geneline oranla çok daha iyi durumda olduğunu söyleyen Alkan “Hayatın devam ettiği bir yer. Depremin ardından şehir dışına gidenler de geri döndü. Komşuluk ilişkileri halen devam ediyor” diye konuştu. Akevler Mahallesi’nde yaşayanların az hasarlı veya hasarsız evlerinde oturduğunu kaydetti.

Alkan, bölgenin rezerv yapı alanı ilan edilmesine karşı ilk etapta 34 kişinin dava açtığını, daha sonra bu sayının 60 kişiye kadar yükseldiğini ekledi.

“Bakan yardımcıları insanları ikna etmeye çalışıyor”

Çevre Bakanlığı'nın projeyi uygulamak için sahada var gücüyle çalıştığını belirten Alkan, "Bakan yardımcıları sürekli buradalar. İnsanları ikna etmeye çalışıyorlar. Ancak kimseyi ikna etme şansları olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu yasa, insan haklarına aykırı. Şehrin yüzde 80'i yıkılmışken, ayakta kalan yüzde 20'lik yeri yıkmak izah edilebilecek bir durum değil" diye konuştu.

Türkiye'de ilk defa burada deprem olmadığını söyleyen Alkan, "Düzce'de, Van'da böyle uygulamalar hiç görülmedi. Devlet, insanların parsellerini boş bile olsa alıp üzerine imar verip oradan kar etmeyi hiç düşünmemişti" diyerek AKP’nin Hatay politikasını eleştirdi.

"Türkiye genelinde ilk defa bir yerleşim yeri rezerv bölge ilân ediliyor"

Rezerv yapı alanı hakkında “Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarak bilinen 6306 sayılı kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır. Ancak 9 Kasım 2023’te yapılan değişikliklerle kanundaki “rezerv yapı alanı” tanımı da değiştirilerek halihazırda yerleşim alanı olan yerlere de el konulmasının önü açıldı.

(HA)