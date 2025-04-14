Şehremini Anadolu Lisesi öğrencileri: Öğretmenime dokunma

“Bu okulun ruhunu teslim alamazsınız”

Şehremini Anadolu Lisesi’nin öğretmenlerin emeğiyle ve öğrencilerin hayalleriyle yükseldiğini belirten B.K., “Bu okulun ruhunu teslim alamazsınız. Bu okulun sesini kısamazsınız. Bizler, öğretmenlerimizle omuz omuza, bu haksızlığa karşı duracağız,” dedi.

Kadro dışı bırakılan öğretmenlerinin görevlerine iade edilmesini, atamalarda liyakat ve şeffaflığı esas alınmasını talep eden öğrenciler, “Eğitim, siyasetin gölgesinden kurtarılsın. Okullarımız ideolojik hesapların değil, bilginin ve aklın merkezi olsun,” dedi.

🔴 Şehremini Anadolu Lisesi öğrencilerinden öğretmenleri için protesto



📹: @alidnc4 pic.twitter.com/bTd9H3fBzd — bianet (@bianet_org) April 14, 2025

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Bizler, Şehremini Anadolu Lisesi’nin mezunları ve öğrencileri olarak, bu utanca ortak olmayacağız. Öğretmenlerimizin yanında dimdik duracağız. Okulumuzun tarihini, değerlerini, ruhunu savunacağız. Bu mücadele, bir bildiriden ibaret değil; bu, bir sözdür. Bu söz, bu okulun koridorlarından, İstanbul’un meydanlarından, Türkiye’nin her köşesine yankılanacak.”