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Yayın Tarihi: 14 Nisan 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2025 17:06
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Şehremini Anadolu Lisesi öğrencileri: Öğretmenime dokunma

“Bu okulun ruhunu teslim alamazsınız” diyerek tepki gösteren öğrenciler, öğretmenlerine yapılan haksızlığa karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Şehremini Anadolu Lisesi öğrencileri: Öğretmenime dokunma
*Şehremini Anadolu Lisesi mezunları, okul önünde açıklama yapıyor. (Fotoğraf: Ali Dinç/bianet)

İstanbul Fatih ilçesindeki Şehremini Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin görevden alınmasını protesto etti.

Öğrencilerin çağrısıyla desteğe gelen mezunlar ve aileler, saat 14.45’te okul önünde toplandı. 

Öğrenciler okul içerisinde oturma eylemi yaparken, mezunlar dışarıdan “Öğretmenime dokunma”, “Şehremini bizimdir, bizim kalacak”, “Şehremini uyuma, öğretmenine sahip çık” sloganları atarak destek verdi.

Lise öğrencileri öğretmenleri için eylemde
Lise öğrencileri öğretmenleri için eylemde
14 Nisan 2025
Görseli Büyüt

Oturma eylemi devam ederken, mezun öğrenciler okul binası önünde basın açıklaması yaptı. 

Basın açıklamasını, okulun mezunlarından B.K. okudu.

Şehremini Anadolu Lisesi öğrencileri ve mezunları adına okunan açıklamada, “Bir öğretmenin 30 yıllık emeği, hangi cüretle bir kalem darbesiyle silinir? Liyakat, bilgi, deneyim neden siyasi hesapların ve sendikal pazarlıkların gölgesinde ezilir? Okulumuzun köklü geçmişi, neden adaletsin bir atama düzeniyle karartılmak istenir?” diye soruldu.

Görseli Büyüt

“Bu okulun ruhunu teslim alamazsınız”

Şehremini Anadolu Lisesi’nin öğretmenlerin emeğiyle ve öğrencilerin hayalleriyle yükseldiğini belirten B.K., “Bu okulun ruhunu teslim alamazsınız. Bu okulun sesini kısamazsınız. Bizler, öğretmenlerimizle omuz omuza, bu haksızlığa karşı duracağız,” dedi.

Kadro dışı bırakılan öğretmenlerinin görevlerine iade edilmesini, atamalarda liyakat ve şeffaflığı esas alınmasını talep eden öğrenciler, “Eğitim, siyasetin gölgesinden kurtarılsın. Okullarımız ideolojik hesapların değil, bilginin ve aklın merkezi olsun,” dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Bizler, Şehremini Anadolu Lisesi’nin mezunları ve öğrencileri olarak, bu utanca ortak olmayacağız. Öğretmenlerimizin yanında dimdik duracağız. Okulumuzun tarihini, değerlerini, ruhunu savunacağız. Bu mücadele, bir bildiriden ibaret değil; bu, bir sözdür. Bu söz, bu okulun koridorlarından, İstanbul’un meydanlarından, Türkiye’nin her köşesine yankılanacak.”

Görseli Büyüt

Açıklamanın ardından dersleri biten öğrenciler, desteğe gelen mezunlarla buluşmak üzere okul kapısına yürüdü. Burada bir süre bekleyen öğrenciler, “Kapı açılacak, Şehremini buluşacak” sloganı attı.

Kapının açılmasının ardından, “Şehremini öğretmeninin yanında” yazılı pankart arkasında toplanan kitle, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki eyleme katılmak üzere dağıldı.

(AD/VC)

Haber Yeri
İstanbul
Öğretmenime Dokunma lise öğrencilerinin eylemleri Şehremini Anadolu Lisesi
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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