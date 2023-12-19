Şehre BAK'ta yeni sergi | Doğa Kent İnsan: Zıtlık mı Uyum mu?

Anadolu Kültür ve Diyarbakır Sanat Merkezi'nin yürüttüğü Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK programının platformu sehrebak.org’ta "Doğa Kent İnsan: Zıtlık mı Uyum mu" başlığıyla çevrimiçi sergi meraklılarıyla buluşuyor.

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK programı, 2012'den bu yana fotoğraf ve videoyla ilgilenen genç hikâye anlatıcılarının şehirlerine dair anlatmak istedikleri görsel hikâyelerin görünürleşmesi ve üretimlerin desteklenmesi konusunda katkı sağlıyor.

Tematik çağrılarla Türkiye’nin farklı noktalarından genç hikâye anlatıcıları, şehirlerine dair anlatmak istedikleri görsel hikâyeleri paylaşıyor. Program, katılımcılardan gelen çalışmaları çevrimiçi sergi olarak erişime açıyor. (AÖ)