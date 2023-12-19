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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 10:27
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 10:52
1 dk Okuma

Şehre BAK'ta yeni sergi | Doğa Kent İnsan: Zıtlık mı Uyum mu?

Tematik çağrılarla Türkiye’nin farklı noktalarından genç hikâye anlatıcıları, şehirlerine dair anlatmak istedikleri görsel hikâyeleri paylaşıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/19/sehre-bak-ta-yeni-sergi-doga-kent-insan-zitlik-mi-uyum-mu.jpg

Anadolu Kültür ve Diyarbakır Sanat Merkezi'nin yürüttüğü Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK programının platformu sehrebak.org’ta "Doğa Kent İnsan: Zıtlık mı Uyum mu" başlığıyla çevrimiçi sergi meraklılarıyla buluşuyor.

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK programı, 2012'den bu yana fotoğraf ve videoyla ilgilenen genç hikâye anlatıcılarının şehirlerine dair anlatmak istedikleri görsel hikâyelerin görünürleşmesi ve üretimlerin desteklenmesi konusunda katkı sağlıyor.

Tematik çağrılarla Türkiye’nin farklı noktalarından genç hikâye anlatıcıları, şehirlerine dair anlatmak istedikleri görsel hikâyeleri paylaşıyor. Program, katılımcılardan gelen çalışmaları çevrimiçi sergi olarak erişime açıyor. (AÖ)

sergi Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre BAK
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