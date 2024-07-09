Şehir Plancıları Odası'ndan Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı'na itiraz

TMMOB’ye bağlı Şehir Plancıları Odası (ŞPO), Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ŞPO, Hatay’da “şehircilik ilke ve esasları çerçevesinde, halkın karar alma süreçlerine katılımının sağlandığı bir süreç” yerine, plansız, programsız ve proje bazlı politikalar yürütüldüğünü belirtti.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın Antakya ilçesinde, tarihi kent merkezini ve yakın çevresini kapsayan yaklaşık 307 hektarlık alana ilişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu 11 Haziran’da askıya çıkmıştı.

"İmar planı, Antakya özgünlüğünün yok olmasına neden olacak"

“İçerik ve usul yönünden sorunlu”

Yeniden inşa ve planlama süreçlerindeki belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çeken ŞPO, son olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Tasarım Vakfı ortaklığıyla hazırlanan Antakya KAİP’in de içerik ve usul yönünden ‘sorunlu’ olduğunu savundu:

Alandaki planlama süreci mekânsal, iktisadi ve toplumsal boyutlarıyla ele alınması gerekirken parçacıl kararlar verilmektedir. Bu durum, doğal ve toplumsal risklere açık bir kent tehdidi taşımaktadır.

Deprem sonrasında yaşanan mağduriyetler devam ederken, önerilen planda mülkiyetle ilgili çözüm önerilerinin eksikliği hatta yeni sorunların yaratıldığı dikkat çekmektedir. Bu durum, oldukça hassas bir çalışma gerektirmekte, hak transferi benzeri siyasalar ile halk mağdur edilmemelidir.

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“Hataylılar soru işaretleri ile baş başa bırakıldı”

Bir Kararname marifetiyle 15 güne indirilerek bilgi edinme ve itiraz etme hakkını sınırlayan askı süreci, Hatay’da dokuz günlük bayram tatiline denk getirilmiş ve ardından tatil bitiminde süre uzatılmıştır. Böylelikle halkın ve paydaşların plan hazırlık sürecine dahil edilmediği kapalı bir yöntemle tamamlanan plana; itiraz edebilecekleri son birkaç günde de Hataylılar soru işaretleri ile baş başa kalmışlardır.

Plan açıklama raporunda, kadrosu ve uzmanlık düzeyleri hakkında bilgi sahibi olunamayan Türkiye Tasarım Vakfı tarafından planın hazırlandığı belirtilirken; resmiyette plan müellifinin yani imza sahiplerinin kamu idarecileri ve personellerinin olduğu; bu nedenle katkı verenlerin (!) sorumluluk üstlenmeyip üstlenenlerin ise hangi motivasyonla kendilerini öne çıkardığının bilinmediği; hem içerik ve usul hem de plan içeriği boyutuyla her iki tarafın da mesleki etik kurallara aykırı davrandığı görülmektedir.

"Antakya plansız, katılımsız, projeci bir yaklaşımla yeniden inşa edilemez"

“Yetki karmaşası var”

Bugüne kadar Antakya’yı ilgilendiren diğer proje bazlı yaklaşımlarda olduğu gibi, koruma amaçlı imar planları gösterim dili, notları ve raporlarında iç tutarsızlıklar, analiz ve sentez ile üretilen kararlar arasında ciddi uyumsuzluklar, kopukluklar ve yetki karmaşası göze çarpmaktadır. Depremlerin ardından büyük yara alan ve hala çeşitli zorluklarla mücadele eden bir kent ve halkına reva görülenin, daha ciddi, etik kurallara uygun ve tutarlı bir planlama yaklaşımı olduğu açıktır.

“Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı’na itiraz ediyoruz” diyen ŞPO, aykırılıkların giderilmemesi durumunda hukuki süreç başlatacaklarını kaydetti.

*Antakya tarihi kent merkezini kapsayan 'riskli alan'ı gösteren kroki ve harita

DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY Yeniden inşa: Hayaller ve gerçekler

(VC)