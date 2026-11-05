Şehir plancı Evren Buçan: 16 aydır tutukluyum, savunmamı bugün yapabildim

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 11’i tutuklu 53 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasının yedinci gününde tüm sanıkların savunmaları tamamlandı. 16 aydır tutuklu bulunan sanık Evren Buçan, “Savunmamı bugün yaptım çok şükür. Mektubumdan önce aileme kavuşmak istiyorum” diyerek tahliyesini istedi.

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, sabah 10.15’te başladı ve gece 01.30’da sona erdi. Tutuklu sanıklar Ali Şafak, Evren Buçan, Aslı Kotan ve Özgür Kabadayı savunmalarını yaparak mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, belediyedeki işlemlerin çoğundan haberi olmadığını, bazı iddiaları cezaevindeyken öğrendiğini söyledi. İmar işlemlerini bilerek yavaşlattığı iddiasını da reddeden Kabadayı, “Ben niye durdurayım bunları, niye ayağıma sıkayım?” dedi.

Kabadayı, belediye başkanı olarak idari kararlarında hata yapmış olabileceğini ancak suç işleme kastıyla hareket etmediğini belirterek tahliyesini istedi.

Evren Buçan: Aileme kavuşmak istiyorum

Duruşmada söz alan 16 aydır tutuklu Evren Buçan, savunmasını ancak yargılamanın yedinci gününde yapabildiğini söyledi. Buçan, “16 aydır tutukluyum, savunmamı bugün yaptım çok şükür. Mektubumdan önce aileme kavuşmak istiyorum. Dilleri karartacak herhangi bir durumum yok. Zaten dosyalar teslim edildi mahkememize. Bu hasrete son vermenizi istiyorum” diyerek tahliyesini talep etti.

Diğer tutuklu sanıklar da savunmalarının ardından tahliye istedi. Ali Şafak, kas hastası oğlunun tedavisinin aksadığını ve eşinin bakım sürecini tek başına yürütmekte zorlandığını anlattı. Aslı Kotan özgürlüğüne kavuşmak istediğini söylerken, Özgür Kabadayı da ailesine dönmek istediğini belirtti.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Tüm savunmaların tamamlanmasının ardından savcı, 11 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamını, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesini talep etti.

Sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için birer dakika süre verilmesine bazı avukatlar itiraz etti. Mahkeme başkanı, saatin geç olmasını gerekçe göstererek süre sınırını uyguladı.

Saat 01.30’da sona eren duruşmaya cuma günü saat 14.00’te devam edilecek.

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(EMK)