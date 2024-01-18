Şehir Hatları 173. yaşını kutluyor

Şehir Hatları 173. yılını “İstanbul’un Sesi” isimli nostaljik kısa film ve Ali Bozoğlu’nun arşivinden seçkilerin bulunduğu “Şirket-i Hayriye’den Şehir Hatları’na: 173 Yıllık Deniz Yolculuğu” başlıklı fotoğraf sergisiyle kutluyor.

"İstanbul’un Sesi"nde 1950’lerden günümüze Şehir Hatları’nın değişimini yolcuların gözünden anlatılıyor. Eski İstanbul manzarasından günümüz vapur yolculuklarına uzanan kesitler sunan film, sosyal medyada izleyicilerle buluşuyor.

Sergi ise 19. yüzyılın ortalarına doğru İstanbul ile Boğaziçi arasındaki ulaşım talebinin artış göstermesi ve geleneksel ulaşım araçları olan kayıkların güvenlik, rahatlık ve taşıma kapasitesi açısından talebi karşılayamaması nedeniyle 17 Ocak 1851’de kurulan Şirket-i Hayriye’den bugünün Şehir Hatları’na uzanan fotoğraflar yer alıyor.

Şirket-i Hayriye tam 173 yıl önce bugün kuruldu.



O günden bugüne herkes için vapur sesiyle birlikte başlayan anılar birikti…



Biz de tarihimizden aldığımız güçle çalışmaya ve İstanbul’un sesi olmaya devam edeceğiz.



173. yılımız kutlu olsun. pic.twitter.com/RfESgMlZcF — Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) January 17, 2024

Bugün Paşabahçe Vapuru’nda ziyaretçileriyle buluşacak sergi, deniz tarihçisi Ali Bozoğlu’nun arşivinden seçilen fotoğraflarla 1800’lerden günümüze vapurların hikayesini anlatıyor. Sergide ayrıca dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanelerinden biri olan Haliç Tersanesi’ndeki günümüz inşa çalışmalarını içeren fotoğraflar da bulunuyor.

Etkinlikler kapsamında ayrıca İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Deniz Görme İmkanı Bulamayan ya da Boğaz Turunu Deneyimleyemeyen Çocuklara Özel Boğaz Turu" projesi kapsamında 20 Ocak Cumartesi günü, 100 çocuk vapur turu yapacak. (AÖ)