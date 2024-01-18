ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 11:47
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2024 12:19
2 dk Okuma

Şehir Hatları 173. yaşını kutluyor

17 Ocak 1851’de kurulan Şirket-i Hayriye’den bugünün Şehir Hatları’na uzanan fotoğraf sergisi, film gösterimi ve çocuklar için vapur turu etkinlikler arasında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şehir Hatları 173. yaşını kutluyor

Şehir Hatları 173. yılını “İstanbul’un Sesi” isimli nostaljik kısa film ve Ali Bozoğlu’nun arşivinden seçkilerin bulunduğu “Şirket-i Hayriye’den Şehir Hatları’na: 173 Yıllık Deniz Yolculuğu” başlıklı fotoğraf sergisiyle kutluyor.

"İstanbul’un Sesi"nde 1950’lerden günümüze Şehir Hatları’nın değişimini yolcuların gözünden anlatılıyor. Eski İstanbul manzarasından günümüz vapur yolculuklarına uzanan kesitler sunan film, sosyal medyada izleyicilerle buluşuyor.

Sergi ise 19. yüzyılın ortalarına doğru İstanbul ile Boğaziçi arasındaki ulaşım talebinin artış göstermesi ve geleneksel ulaşım araçları olan kayıkların güvenlik, rahatlık ve taşıma kapasitesi açısından talebi karşılayamaması nedeniyle 17 Ocak 1851’de kurulan Şirket-i Hayriye’den bugünün Şehir Hatları’na uzanan fotoğraflar yer alıyor.

Bugün Paşabahçe Vapuru’nda ziyaretçileriyle buluşacak sergi, deniz tarihçisi Ali Bozoğlu’nun arşivinden seçilen fotoğraflarla 1800’lerden günümüze vapurların hikayesini anlatıyor. Sergide ayrıca dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanelerinden biri olan Haliç Tersanesi’ndeki günümüz inşa çalışmalarını içeren fotoğraflar da bulunuyor. 

Etkinlikler kapsamında ayrıca İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Deniz Görme İmkanı Bulamayan ya da Boğaz Turunu Deneyimleyemeyen Çocuklara Özel Boğaz Turu" projesi kapsamında 20 Ocak Cumartesi günü, 100 çocuk vapur turu yapacak. (AÖ)

şehir hatları istanbul vapurları
Sayfa Başına Git