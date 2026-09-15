Seferihisar Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında 11 Eylül'de düzenlenen dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 47 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Belediye başkanı tutuklu

Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 43 gözaltı

Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında mayıs ve haziran aylarında düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda belediye görevlisi, meclis üyesi ve iş insanı gözaltına alınmıştı.

Seferihisar'da belediye başkanı ile 11 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı.

(FY)