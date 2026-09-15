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YT: Yayın Tarihi: 15.09.2026 09:11 15 Eylül 2026 09:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.09.2026 09:15 15 Eylül 2026 09:15
Okuma Okuma:  1 dakika

Seferihisar Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında 11 Eylül'de düzenlenen dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 47 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Belediye başkanı tutuklu

Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 43 gözaltı
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 43 gözaltı
11 Eylül 2026

Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında mayıs ve haziran aylarında düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda belediye görevlisi, meclis üyesi ve iş insanı gözaltına alınmıştı.

Seferihisar'da belediye başkanı ile 11 kişi tutuklandı
Seferihisar'da belediye başkanı ile 11 kişi tutuklandı
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Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı.

(FY)

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İstanbul
Seferihisar Belediyesi Gözaltı tutuklama
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