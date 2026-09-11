Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 43 gözaltı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında belediye görevlileri ile bazı müteahhitlerin inşaat ve imar işlemlerindeki usulsüzlükler karşılığında rüşvet alıp verdikleri, ayrıca belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

Seferihisar'da belediye başkanı ile 11 kişi tutuklandı

48 kişiden 43'ü gözaltına alındı

Savcılığın talimatıyla haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi, 43 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda soruşturma kapsamında delil niteliği taşıdığı değerlendirilen materyallere el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüğü belirtildi.

CHP’li Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon: İki belediye başkanı gözaltında

Ne olmuştu? Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında mayıs ve haziran aylarında düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda belediye görevlisi, meclis üyesi ve iş insanı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı.

(FY)