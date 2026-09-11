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YT: Yayın Tarihi: 11.09.2026 09:18 11 Eylül 2026 09:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.09.2026 09:26 11 Eylül 2026 09:26
Okuma Okuma:  1 dakika

Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 43 gözaltı

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonların dördüncü dalgasında 43 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 43 gözaltı
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında belediye görevlileri ile bazı müteahhitlerin inşaat ve imar işlemlerindeki usulsüzlükler karşılığında rüşvet alıp verdikleri, ayrıca belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

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48 kişiden 43'ü gözaltına alındı

Savcılığın talimatıyla haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi, 43 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda soruşturma kapsamında delil niteliği taşıdığı değerlendirilen materyallere el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüğü belirtildi.

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Ne olmuştu?

Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında mayıs ve haziran aylarında düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda belediye görevlisi, meclis üyesi ve iş insanı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Seferihisar Belediyesi operasyon Gözaltı
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Bugün 09:24
/haber/seferihisar-belediyesi-ne-yonelik-sorusturmada-4-dalga-43-gozalti-323359
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