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YT: Yayın Tarihi: 16.09.2026 12:02 16 Eylül 2026 12:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.09.2026 12:07 16 Eylül 2026 12:07
Okuma Okuma:  2 dakika

Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 29 kişi tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, belediyeye yönelik "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişiden 29'u tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 29 kişi tutuklandı
Fotoğraf: ANKA.
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında 11 Eylül’de dördüncü dalga operasyon düzenlendi.

Seferihisar Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi
15 Eylül 2026

Üst düzey görevde olanlar gözaltına alındı

Aralarında Doğanbey Beldesi eski Belediye Başkanı Halil Çadır, Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Sarıkaya, Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan müdür, mühendis, mimar ve diğer belediye çalışanları, çeşitli şirketlerin sahipleri, yöneticileri ve çalışanları ile organize suç örgütü lideri veya mensubu olduğu değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 47 kişi gözaltına alındı.

Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 43 gözaltı
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 43 gözaltı
11 Eylül 2026

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 şüpheli, dün (15 Eylül) sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 36 kişi tutuklama, 10 kişi ise adli kontrol talebiyle dün 16.00 sıralarında hakimliğe sevk edildi.

Seferihisar'da belediye başkanı ile 11 kişi tutuklandı
Seferihisar'da belediye başkanı ile 11 kişi tutuklandı
30 Haziran 2026

17 kişi serbest bırakıldı

Hakimlikçe yapılan sorguların ardından Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Sarıkaya'nın da aralarında olduğu 29 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Doğanbey Beldesi eski Belediye Başkanı Halil Çadır'ın da aralarında olduğu 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Seferihisar Belediyesi tutuklama Gözaltı operasyon
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