Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 29 kişi tutuklandı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında 11 Eylül’de dördüncü dalga operasyon düzenlendi.

Seferihisar Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi

Üst düzey görevde olanlar gözaltına alındı

Aralarında Doğanbey Beldesi eski Belediye Başkanı Halil Çadır, Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Sarıkaya, Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan müdür, mühendis, mimar ve diğer belediye çalışanları, çeşitli şirketlerin sahipleri, yöneticileri ve çalışanları ile organize suç örgütü lideri veya mensubu olduğu değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 47 kişi gözaltına alındı.

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Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 şüpheli, dün (15 Eylül) sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 36 kişi tutuklama, 10 kişi ise adli kontrol talebiyle dün 16.00 sıralarında hakimliğe sevk edildi.

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17 kişi serbest bırakıldı

Hakimlikçe yapılan sorguların ardından Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Sarıkaya'nın da aralarında olduğu 29 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Doğanbey Beldesi eski Belediye Başkanı Halil Çadır'ın da aralarında olduğu 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FY)