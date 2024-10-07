Seferihisar 4. Çocuk Festivalinde “su ve gelecek” buluştu

Seferihisar 4. Çocuk Festivali, hafta sonu İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlendi.

“Suyu Koru, Geleceği Koru” temasıyla düzenlenen festivalde, eğitmenler ve yerel sanatçılarca gün boyu yürütülen 17 farklı atölyede, çocuklara suyun hayati önemini anlatıldı.

Festivalde çocuk ve doğa şarkılarıyla tanınan sanatçı Banu Kanıbelli’nin çocuklarla birlikte yazıp bestelediği şarkıyı seslendirdiği bir mini konser düzenlendi.

Atölyeler

Festivalde çocuklar kişisel su tüketimlerini hesaplayarak “su ayak izini” keşfettiler ve su tasarrufu konusunda eğitim aldılar. "Çocuk Hakları Atölyesi" ile suya erişim hakkını ve bu konudaki evrensel haklarını öğrendiler.

Suda yaşayan canlıların resim ve seramik biblolarını yapan çocuklara, suyun sadece insan için değil tüm canlılar için en önemli yaşam kaynağı olduğu anlatıldı. Su arıtımı atölyesinde suyun yeniden kullanılabileceğini deneyimlediler.

Tohum topu atölyesinde, kendi elleriyle hazırladıkları tohum toplarıyla doğaya katkı sağladılar.

Seferihisar Çocuk Festivali’nde çocuklar festival hazırlıklarına ve organizasyonuna aktif katılım sağladı. Festival alanı mahalleli çocuklarla birlikte, Seferihisar Tepecik İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan görsellerle süslendi. Necat Hepkon Anadolu Lisesi öğrencileri gün boyunca organizasyonda sorumluluk aldı.

İmece usulü festival

KEÇİ Derneği’nden Baha Okar açılış konuşmasında, “festivalin pek çok kişi ve kurumun imece usulü katılımıyla düzenlenebildiğine” dikkat çekti ve KEÇİ Derneği gönüllülerinin yanı sıra, her türlü destekleri için Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e, Tepecik Mahallesi Muhtarı Azat Aktaş’a, destekleyici işbirlikleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve okul müdürlüklerine, yaptıkları katkılarla festivalde çocuklara armağanlar dağıtılmasını sağlayan kişi ve kurumlara teşekkürlerini sundu.

Okar, Seferihisar Çocuk Festivalinin, önümüzdeki yıllarda da çevre bilinci, çocuk hakları ve alternatif eğitim temalarını merkeze alarak devam edeceğini, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunarken, Seferihisar’ın sosyal ve kültürel yaşamına renk katmayı sürdüreceğini belirtti.

(AS)