"Seferberlik Yönetmeliği"ni açıklamak AKP Sözcüsüne düştü: "Her şey olağan"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Resmi Gazete'de yayınlanan Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Yeni “Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"

Çelik, daha önceki seferberlik tüzüğünün 1990'da hayata geçtiğini anımsatarak, değişen savaş teknolojileri, savaş koşulları, jeopolitik gelişmeler etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerektiğine işaret etti.

Bunun, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin katkısıyla gerçekleştiğini belirten Çelik, soruya verdiği yanıttta değişikliğin güncellemeden ibaret olduğunu söyledi.

2001'den beri süren bir çalışma

Çelik seferberlik konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bu seferberlik meselesinde stratejik olan esas şudur; herhangi bir savaş durumunda bütün kurumlardaki ve sivil toplumdaki milli güç unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verecek, onun emrine verilecek şekilde koordine edilmesi esastır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletimizin egemenlik haklarını ve güvenliğini sağlayacak şekilde bütün milli güç unsurları nasıl senkronize edilecektir." dedi.

Belgenin 1990'lı yılların koşullarında hayata geçtikten sonra "6-7 kere küçük değişikliklere uğradı[ığını]" dile getiren AKP sözcüsü "teknik sebeplerle tüzüğün düzenleyici olmaktan çıkması, yönetmeliğin düzenleyici bir belge haline gelmesiyle de esasında 2011'den itibaren çeşitli kurumlardan, bütün bakanlıklardan, bütün kurum ve kuruluşlardan [...] Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlama ve muhafaza etmeyle ilgili herkesin görüşleri[nin] alındı[ğını]" aktardı.

Araya deprem girmiş

Ömer Çelik 6 Şubat 2023 depremlerinin gündeme egemen olması sonrasında güncellemenin ertelendiğini, "daha önceden çalışılmaya başla[nan]" belgenin "bütün kurumların görüşleri alındı[kktan], bu görüşler arasındaki tenakuzlar gideril[dikten]" sonra yönetmelik olarak yayınlandığını açıkladı.

AKP sözcüsü yapılanın "Olağan bir işlem" olduğunu ve belgenin "olağan bir şekilde güncellen[diğini]" ifade etti. "Herhangi bir özel konuya veya gündeme dönük olarak bu adım atılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine dönük olarak bu belgenin olgunlaştırılmasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifiyle hayata geçmiştir." dedi.

(AEK)