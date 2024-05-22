‘Seferberlik ve savaş hali ilan yetkisi’ artık Erdoğan’da

1990 tarihli 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kalktı, yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, ‘seferberlik ve savaş hali hükümlerinin uygulama esaslarını’, ‘hazırlık ve teşkilatlanmaya ilişkin hususları’, ‘kamu idareleri personeli ile gerçek ve tüzel kişilere verilecek görev ve sorumlulukları’, ‘seferberlik ve savaş halinin ilan ve kaldırılmasına yönelik duyuru işlemlerinin esaslarını’ belirliyor.

1990 tarihli yönetmelikten farklı olarak ‘genel veya kısmı seferberlik ilan etmede’ artık Bakanlar Kurulu değil Cumhurbaşkanı yetkili.

Yönetmeliğe göre Cumhurbaşkanı “savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan ya da Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın ortaya çıkması, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması halinde" seferberlik ilan edebilecek.

Seferberlik kararı derhal Resmi Gazete'de yayımlanacak ve aynı gün TBMM onayına sunulacak.

Yeni “Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"

(HA)