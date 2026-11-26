İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Büyükçekmece Gölü’nde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin davada tarafların istinaf başvurularını esastan reddetti. Daire, Yavuz Güngör’e verilen ağırlaştırılmış müebbet ve Fırat Baykara’ya verilen 18 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Karara karşı Yargıtay’a temyiz yolu açık.

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Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 2024 yılında Büyükçekmece Gölü’nde elleri ve ayakları bağlanmış, halıya sarılı halde cesedi bulunan Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin davada Yavuz Güngör’ü “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Fırat Baykara hakkında ise 18 yıl hapis cezası verildi. Firari sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın dosyası ayrıldı.

Yerel mahkemenin 11 Mayıs 2026 tarihli kararına karşı Cumhuriyet savcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güler ailesinin avukatları ve sanık müdafileri istinaf başvurusunda bulundu.

ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tarafların başvurularını esastan reddederek ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu. Kararda, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabileceği belirtildi.

‘Baykara, Güngör ile iştirak halinde’

Sedef Güler’in annesi Gülüzar Sezer, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Fırat Baykara’nın da Yavuz Güngör ile iştirak halinde hareket ettiğini savundu. Baykara’nın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebiyle Yargıtay’a başvuracaklarını belirten Sezer, kızının öldürülmesinde başka kişilerin de sorumluluğu bulunduğunu ifade ederek bu kişiler hakkında da dava açılmasını beklediklerini söyledi.

‘Sedef’in hesabını soracağız’

Avukat Sevda Demirtaş, Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak davayı yargılamanın ikinci yılında üstlendiklerini, soruşturmadaki usul eksikliklerinin giderilmesi için yaptıkları başvuruların çoğunun reddedildiğini söyledi.

Demirtaş, duruşmalarda Sedef’in annesinin dinlenmesine izin verilmediğini, kendilerinin ise polis zoruyla salondan çıkarıldığını öne sürdü. Gülüzar Sezer’in talebiyle Yavuz Güngör’ün kızları ve başka şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Demirtaş, başvuruların bir kısmında gerekçesiz takipsizlik kararı verildiğini savundu.

Demirtaş, mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, “Sedef’in katledilmesinde payı olan herkesin ceza alması, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun etkin bir şekilde uygulanana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ret kararları karşısında pes etmeyeceğiz. Sedef’in ve katledilen, şiddete uğrayan tüm kadınların hesabını soracağız” dedi.

‘Kadın cinayetleri unutturulmasın’

Avukat Özlem Yıldız, kadın cinayeti davalarında faillerin indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasının önemine dikkat çekerek, bu dosyada yerel mahkemenin verdiği cezalarda indirim uygulanmadığını söyledi. Ancak Fırat Baykara’ya verilen ceza yönünden yaptıkları istinaf başvurusunun beklentilerini karşılamadığını belirten Yıldız, kararın gerekçesini yetersiz ve hukuki temelden uzak bulduklarını, bu itirazlarını temyiz başvurusunda da dile getireceklerini ifade etti.

Yiğit Hüseyin Ayvalık yönünden yargılamanın yerel mahkemede sürdüğünü belirten Yıldız, ilk duruşmada ailenin davaya katılma talebinin gerekçe gösterilmeden reddedildiğini söyledi.

Kadın cinayeti davalarının kamuoyu tarafından takip edilmesinin önemini vurgulayan Yıldız, geçen zamanın cinayetleri unutturmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, toplumsal hafızanın canlı tutulması ve adalet mücadelesinin sürdürülmesi çağrısı yaptı. Yıldız, hukukçular olarak davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

*İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 7 Haziran 2024’te Sedef Güler'i katletme suçundan Yavuz Güngör ve Fırat Baykara, “suçluyu kayırma” suçundan Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın yargılandığı davanın karar duruşması 11Mayıs'ta İstanbul Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti fail Yavuz Güngör’ü “kasten öldürme” suçundan suçlu bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,fail Fırat Baykara hakkında ise “nitelikli kasten öldürme” suçuna yardım ettiği ve suç delillerini gizlediği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verildi.

(EMK)