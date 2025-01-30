Sedat Göçmen son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye devrimci hareketinin önde gelen isimlerinden Sedat Göçmen, bugün düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.

BirGün’ün haberine göre, Göçmen için yoldaşları ve dostları Şişli Camii’nde bir araya geldi. Cenaze, öğle namazının ardından camiden kaldırıldı.

Camideki törenin ardından kitlesel katılımla, sloganlar eşliğinde Feriköy Mezarlığı’na yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş sırasında, “Devrimci Yolumuz Sedatların yoludur”, “Sedat Devrimci Yolumuzda yaşıyor”, “Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş”, “Faşizme ölüm, tek yol devrim”, “Devrim için tek yol Devrimci Yol” ve “Mahirlerden Özenç’e selam olsun Dev Genç’e” sloganları atıldı.

Feriköy Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından Sedat Göçmen’in cenazesi toprağa verildi.

Sedat Göçmen kimdir?

(VC)