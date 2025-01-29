ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KİM
Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025 11:30
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2025 14:56
2 dk Okuma

Sedat Göçmen kimdir?

Devrimci Yol’un önemli isimlerinden olan Göçmen, 28 Ocak 2024’te hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sedat Göçmen kimdir?

Türkiye devrimci hareketinin önde gelen isimlerinden, öğretmen.

İlbay Kahraman’ın “Fırtınalı Denizin Yolcuları - Sedat Göçmen Kitabı”nda (Ayrıntı Yayınları, 2013), Göçmen, doğduğu ve büyüdüğü ortamı şöyle anlatıyor:

“Fatsa davasından yargılandığım ve Ali Başpınar’dan sonra teşkilattaki en büyük buruna sahip olduğum için herkes beni Karadenizli zannediyor. Oysa ben Trakyalıyım. 1952 yılında Kırklareli’nin Kocahıdır Köyü’nde doğmuşum. Nüfus cüzdanımda 1 Eylül yazmasına karşın, teyzemin ‘Sen yılbaşında doğmuştun’ söyleminden hareketle 1 Ocak daha doğru olabilir. Epey yoksulluk çektiğimiz zamanlar olmuştur. Karabiberi tuzla karıştırıp ekmeğe bandığımız, ekmeği ıslatıp yediğimiz günleri hatırlarım. O zamanlar şeker kolay bulunmazdı. Şekerli suya ekmeği banmak, bende, tatlı yiyormuşum hissi uyandırırdı. Daha sonraları koyunlarımız, ineklerimiz oldu; yoğurt, süt ve tereyağı gibi yiyecekler soframızı süslemeye başladı.”

Edirne Öğretmen Okulu’nu bitirdi, 1971’den itibaren iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne gitti.

Öğrenci olduğu dönemde SBF DER başkanlığı yaptı, kısa süreli tutukluluklar yaşadı.

Devrimci Yol’un kuruluşundan sonra örgütlenme faaliyetleri için Karadeniz bölgesine gitti. 1981’de Çorum’da yakalandı. Hakkında açılan çeşitli davalar Fatsa Devrimci Yol Davası ile birleştirildi. Sekiz yıllık cezaevi yaşamının ardından tahliye edildi.

1996’da Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kuruluşunda yer aldı ve mücadeleye SOL Parti’de devam etti.

İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün (28 Ocak) yaşamını yitirdi.

Evli ve bir çocuk babası.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
sedat göçmen Devrimci Yol
ilgili haberler
Sedat Göçmen hayatını kaybetti
Bugün 11:15
/haber/sedat-gocmen-hayatini-kaybetti-304056
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Sedat Göçmen hayatını kaybetti
Bugün 11:15
/haber/sedat-gocmen-hayatini-kaybetti-304056
Sayfa Başına Git