Sedat Göçmen kimdir?

Türkiye devrimci hareketinin önde gelen isimlerinden, öğretmen.

İlbay Kahraman’ın “Fırtınalı Denizin Yolcuları - Sedat Göçmen Kitabı”nda (Ayrıntı Yayınları, 2013), Göçmen, doğduğu ve büyüdüğü ortamı şöyle anlatıyor:

“Fatsa davasından yargılandığım ve Ali Başpınar’dan sonra teşkilattaki en büyük buruna sahip olduğum için herkes beni Karadenizli zannediyor. Oysa ben Trakyalıyım. 1952 yılında Kırklareli’nin Kocahıdır Köyü’nde doğmuşum. Nüfus cüzdanımda 1 Eylül yazmasına karşın, teyzemin ‘Sen yılbaşında doğmuştun’ söyleminden hareketle 1 Ocak daha doğru olabilir. Epey yoksulluk çektiğimiz zamanlar olmuştur. Karabiberi tuzla karıştırıp ekmeğe bandığımız, ekmeği ıslatıp yediğimiz günleri hatırlarım. O zamanlar şeker kolay bulunmazdı. Şekerli suya ekmeği banmak, bende, tatlı yiyormuşum hissi uyandırırdı. Daha sonraları koyunlarımız, ineklerimiz oldu; yoğurt, süt ve tereyağı gibi yiyecekler soframızı süslemeye başladı.”

Edirne Öğretmen Okulu’nu bitirdi, 1971’den itibaren iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne gitti.

Öğrenci olduğu dönemde SBF DER başkanlığı yaptı, kısa süreli tutukluluklar yaşadı.

Devrimci Yol’un kuruluşundan sonra örgütlenme faaliyetleri için Karadeniz bölgesine gitti. 1981’de Çorum’da yakalandı. Hakkında açılan çeşitli davalar Fatsa Devrimci Yol Davası ile birleştirildi. Sekiz yıllık cezaevi yaşamının ardından tahliye edildi.

1996’da Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kuruluşunda yer aldı ve mücadeleye SOL Parti’de devam etti.

İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün (28 Ocak) yaşamını yitirdi.

Evli ve bir çocuk babası.

(VC)