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Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025 11:15
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2025 14:56
2 dk Okuma

Sedat Göçmen hayatını kaybetti

Devrimci Yol’un önemli isimlerinden olan Göçmen, 30 Ocak Perşembe günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sedat Göçmen hayatını kaybetti

Türkiye devrimci hareketinin önde gelen isimlerinden Sedat Göçmen, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün (28 Ocak) yaşamını yitirdi.

BirGün’ün haberine göre, Sedat Göçmen’in üyesi olduğu SOL Parti’den yapılan bilgilendirmede, Göçmen için taziyelerin bugün kabul edileceğin belirtildi.

Göçmen’in cenazesi, yarın (30 Ocak Perşembe) öğle namazına müteakip Şişli Camii’nden kaldırılacak; yürüyüş ve törenle Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.

Sedat Göçmen kimdir?
Sedat Göçmen kimdir?
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SOL Parti, Göçmen için paylaştığı başsağlığı mesajında, “Devrimci yolumuzun kararlı yürüyüşçüsü, fırtınalı denizin yolcusu Sedat Göçmen’i kaybettik... Seni ne biz ne bu topraklar unutmayacak” dedi.

Ayrıntı Yayınları ise X hesabından, “Karadeniz’de Devrimci Yol örgütlenmesinde büyük emeği olan, sevgili dostumuz, yoldaşımız, ‘fırtınalı denizin yolcusu’ Sedat Göçmen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Anısı ve mücadelesine saygıyla...” paylaşımı yaptı.

Sedat Göçmen’in bianet’te yayımlanan “Kiminin hülyası kiminin kabusu: Terzi Fikri” yazısı:

Kiminin hülyası kiminin kabusu: Terzi Fikri
Kiminin hülyası kiminin kabusu: Terzi Fikri
2 Ağustos 2022

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
sedat göçmen Devrimci Yol dev-yol
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