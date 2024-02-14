Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatı: Tutuklanmaması için yalnız bırakılmamasına ihtiyacı var
Bugün gözaltına alınan ve dokuz işçinin toprak altında kaldığı İliç'teki yığın liç çökmesini kamuoyuna duyuran İliç savunucusu Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatı Ekrem Sefa Özdemir, Cezayirlioğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.
Cezayirlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili bianet'e konuşan Özdemir, müvekkilinin kamuoyunda dezenformasyon/sansür yasası olarak bilinen ve Türk Ceza Kanunu’na (TCK) eklenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" (217/A) kapsamında gözaltına alındığını belirtti.
İLİÇ ALTIN MADEN SAHASINDA ÇÖKME
İlhan Cihaner: Devlet tüm kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor
Dayanışma çağrısı
Özdemir, açıklamasına şöyle devam etti:
"Sedat Bey'in ifadesi henüz alınmadı, muhtemelen sosyal medya hesabından paylaşım yapmamasını, bu olayın biraz unutulmasını istiyorlar. Serbest bırakılacağını düşünüyoruz; ancak elbette tutuklanma riski de var. Türkiye Barolar Birliği başkanıyla İliç'te bizzat görüştük ve gerekli mercilerle bu konuyu görüşmelerini talep ettik. Onlar da Sedat Bey'in serbest bırakılması için çabalıyor.
"Bu çabaların, medyanın ve kamuoyunun da desteğiyle Sedat Bey'in serbest bırakılacağını düşünüyoruz. Tutuklanmaması için Sedat Bey'in şu anda yalnız bırakılmamasına, yanında olunmasına ihtiyacı var."
İliç altın maden sahasında çökme: En az dokuz işçi toprak altında
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (217/A) maddesi ne diyor?
(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.
Sedat Cezayirlioğlu kimdir?
İlk ve ortaokul eğitimini İliç'te tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra 30 yıl kamu hizmeti görevinde bulundu.
2016 yılında İliç'te faaliyet gösteren İliç altın madenine karşı hak mücadelesi başlattı.
2022 yılında altın madenindeki siyanür sızıntısını Türkiye ve dünya kamuoyuna ilk olarak o duyurdu. Maruz kaldığı baskı nedeniyle TCDD'deki makinistlik görevinden emekliye ayrılmak zorunda kaldı.
Bilimsel raporlar, siyasi partilerle görüşmeler, ulusal ve uluslararası basında yapılan haberler sayesinde mücadelesini geniş kitlelere duyurdu. Ancak mücadelesi görünür oldukça aldığı tehditlerin boyutu da arttı.
İliç ilçesinde Zafer Partisi'nin ilçe başkanlığı görevini üstlenerek siyasi kariyerine başladı. Ardından 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Zafer Partisi'nden milletvekili adayı oldu. Seçimlerin ardından ise Zafer Partisi Çevreden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildi.
1967'de Erzincan'ın İliç ilçesinde doğdu. (TY)