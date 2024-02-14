Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatı: Tutuklanmaması için yalnız bırakılmamasına ihtiyacı var

Bugün gözaltına alınan ve dokuz işçinin toprak altında kaldığı İliç'teki yığın liç çökmesini kamuoyuna duyuran İliç savunucusu Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatı Ekrem Sefa Özdemir, Cezayirlioğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.



Cezayirlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili bianet'e konuşan Özdemir, müvekkilinin kamuoyunda dezenformasyon/sansür yasası olarak bilinen ve Türk Ceza Kanunu’na (TCK) eklenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" (217/A) kapsamında gözaltına alındığını belirtti.

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Özdemir, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sedat Bey'in ifadesi henüz alınmadı, muhtemelen sosyal medya hesabından paylaşım yapmamasını, bu olayın biraz unutulmasını istiyorlar. Serbest bırakılacağını düşünüyoruz; ancak elbette tutuklanma riski de var. Türkiye Barolar Birliği başkanıyla İliç'te bizzat görüştük ve gerekli mercilerle bu konuyu görüşmelerini talep ettik. Onlar da Sedat Bey'in serbest bırakılması için çabalıyor.

"Bu çabaların, medyanın ve kamuoyunun da desteğiyle Sedat Bey'in serbest bırakılacağını düşünüyoruz. Tutuklanmaması için Sedat Bey'in şu anda yalnız bırakılmamasına, yanında olunmasına ihtiyacı var."

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