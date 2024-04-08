Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesine karşı İzmir’de Emek ve Demokrasi Güçleri’nin 2 Nisan’da yaptığı eylemde gözaltına alınan ve bir gün sonra tutuklanan Sedanur Uğur ve Sibel Örkmez için kampanya başlatıldı.

Kampanya çağrısının tamamı şöyle:

Seda ve Sibel’e Özgürlük Kampanyası başlıyor

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Türkiye yerel seçimlerinde AKP-MHP iktidarı önemli oranda geriledi. Özellikle de kayyum ile gasp ettikleri şehirlerde halk iradesinin duvarına çarptılar. Bunu hazımsızlığı ile yeni bir kayyum politikasını yürürlüğe koymak için Van’da halkın yarısından fazlasının oyuyla seçilen Abdullah Zeydan’a uydurma gerekçelerle mazbatasını vermemeye, belediyeyi ikinci sıradaki AKP’li adaya vermeye çalıştılar.

Halkın iradesini gasp etmeye dönük bu harekete, ülkenin her yerinden insanlar partiler ve demokratik kitle örgütleri öncülüğünde protestolarla karşılık verildi. Sosyal medya da dahil olmak üzere toplumsal yaşamın çok çeşitli alanlarında halk bu gaspçı politikaya tepkisini gösterdi.

İzmir’de de Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla 2 Nisan’da Alsancak Kıbrıs Şehitleri’nde Van halkının iradesinin tanınması ve de gaspçı politikaların son bulması için bir eylem düzenlendi. Eyleme polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale edip 6 kişiyi işkenceyle gözaltına aldı. Polis tarafından, gözaltı süresi boyunca işkence türlü biçimlerde hem eylemcilere hem de avukatlara uygulanmaya devam edildi.

3 Nisan tarihinde mahkemeye sevk edilen eylemcilerden 2’si, Sedanur Uğur ve Sibel Örkmez, hiçbir geçerli delil olmamasına rağmen tutuklandı.

Sedanur Uğur, Çocuk Hakları mücadelesine emek veren bir arkadaşımız. Onu mahallelerde çocuklarla yapılan yaz okulu çalışmalarında da görmüş olabilirsiniz, Akbelen’deki ağaç katliamına karşı köylülerin yanında da. Sibel Örkmez, kadın mücadelesinin içerisinde yer alıyor. Onu deprem bölgesindeki çabalarından ya da Narlıdere’deki kadın etkinliklerinden hatırlıyor olabilirsiniz.

Arkadaşlarımız şu an haksız bir şekilde Şakran Cezaevi’nde tutuluyor. Onlar içerdeyken halkın iradesiyle Van’ı geri aldık, şimdi de arkadaşlarımızı alacağız.

Bu kampanya, Seda ve Sibel nezdinde bu gasp politikaları sonucu şiddet gören, haksızlığa uğrayan hepimiz için yola çıktı. Sesimize ses olalım, arkadaşlarımızı geri alalım.