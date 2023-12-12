Seda Öğretir’den yeni çocuk kitabı: Kovuk

Sunucu yazar Seda Öğretir'in yeni çocuk romanı "Kovuk", Altın Kitaplar’dan çıktı.

"Kefi’nin Maceraları", "Gizemli Duvar" ve "Sünger Şehir" isimli kitapların yazarı Öğretir, yeni kitabı hakkında, “Yaptığım uzun orman yürüyüşlerinde tanıştığım iki çınar ağacı bu hikâyeyi yazmama vesile oldu. Tabiat, yeşil, su ve susuzluk gibi öykülerimde olmasını sevdiğim kavramları bu kez geçmişte aradım. Dört çocuk karakterimi alıp yanıma, yemyeşil servilerle kaplı Osmanlı İstanbul’unda dolaştım. Mimar Sinan’la tanıştım. Onun Sultan Süleyman’ın isteğiyle şehre getirdiği sulardan içtim” diyor.

Alya ve Arda başlarına geleceklerden habersiz gittikleri okul pikniğinde merakla çevrelerini incelerken ahtapota benzeyen dallarıyla ulu bir ağaç görürler. Beklenmedik gelişmeyse Nil ve Doruk’un aralarına katılmasıyla başlar. Bu kez karşılarında dev kovuklu başka bir ağaç vardır ve onlara hayal dahi edilemeyecek sürprizler hazırlamıştır. Hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyime ortak olan bu dört arkadaş acaba okul otobüsüne yetişecek ve ailelerine kavuşabilecekler midir? (AÖ)