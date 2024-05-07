ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 12:17
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024 12:43
1 dk Okuma

Seçmenlerin yüzde 57'si Türkiye'nin kötü yönetildiğini belirtiyor

Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünenlerin Mart 2024’teki oranı yüzde 51,5 seviyesindeydi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Seçmenlerin yüzde 57'si Türkiye'nin kötü yönetildiğini belirtiyor
Fotoğraf: Canva

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 26-29 Nisan tarihleri arasında yaptığı Türkiye Siyaset Araştırmasına göre seçmenlerin yüzde 57'si Türkiye'nin kötü yönetildiğini belirtti.

Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünenlerin Mart 2024’teki oranı ise yüzde 51,5 seviyesindeydi.

Türkiye’nin iyi yönetildiğini düşünenler 2023 yılı Aralık ayı itibariyle yüzde 24,2 seviyesindeydi, Nisan 2024’te bu oran yüzde 20,6’ya geriledi.

"Türkiye Nasıl Yönetiliyor?" araştırmasıyla ilgili olarak Yöneylem, "Bir buçuk aylık bir zaman diliminde 5,5 puanlık artış Türkiye’de 31 Mart sonrasında oluşan yeni siyasi atmosferle ilişkilendirilebilir" dedi.

(AÖ) 

Yöneylem Araştırma
Sayfa Başına Git