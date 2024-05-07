Seçmenlerin yüzde 57'si Türkiye'nin kötü yönetildiğini belirtiyor

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 26-29 Nisan tarihleri arasında yaptığı Türkiye Siyaset Araştırmasına göre seçmenlerin yüzde 57'si Türkiye'nin kötü yönetildiğini belirtti.

Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünenlerin Mart 2024’teki oranı ise yüzde 51,5 seviyesindeydi.

Türkiye’nin iyi yönetildiğini düşünenler 2023 yılı Aralık ayı itibariyle yüzde 24,2 seviyesindeydi, Nisan 2024’te bu oran yüzde 20,6’ya geriledi.

"Türkiye Nasıl Yönetiliyor?" araştırmasıyla ilgili olarak Yöneylem, "Bir buçuk aylık bir zaman diliminde 5,5 puanlık artış Türkiye’de 31 Mart sonrasında oluşan yeni siyasi atmosferle ilişkilendirilebilir" dedi.

(AÖ)