Seçmenin sürece desteği dikkat çekti

Area Araştırma temmuz ayına ilişkin siyasi partilere seçmen desteği ve politik gündem temalı araştırmasını tamamladı. Araştırma kapsamında 17- 21 Temmuz 2025 tarihleri arasında NUTS2 bölgeleme sistemine göre 26 ilde (İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin) kır-kent ayrımı gözetilerek 87 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 2.000 kişi ile CATI (bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle görüşme gerçekleştirildi.

Araştırmada örneklem hata payı; %95 güven düzeyinde tasarım etkisi de göz önünde tutularak ±%2,19 olarak hesaplandı. Örneklem seçiminin son aşamasında cinsiyet ve yaş kotaları uygulandı ve analizlerde 14 Mayıs 2023 milletvekilliği genel seçiminde oy verilen partiye göre ağırlıklandırılmış veriler kullanıldı.

Araştırmada CHP ve AKP arasındaki farkın çoz az olduğu görüldü. Her beş seçmenden birinin ise kararsız olduğu dikkat çekti.

Kararsızlar dağıtıldığında CHP'nin yüzde 30,8, AKP'nin ise 30.1 oy oranına ulaştığı görüldü. DEM Parti ise üçüncü parti oldu.

Siyasetçilere duyulan güven ile ilgili soruda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tartışmasız bir şekilde ilk sırada yer aldı. Halen tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ise Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

"Terörsüz Türkiye" söylemi ile ilgili süreç değerlendirmesine yönelik soruya ise katılımcıların yüzde 58,3'ünün destek verdiği görüldü. Olumsuz yaklaşanlar ise yüzde 34'de kaldı.

PKK'nin Süleymaniye'de silah bıraktığı törenden yansıyan silah yakma görüntülerinin toplum üzerinde olumlu etki yarattığı görüldü.

PKK ile sürdürülen barış müzakerelerine destek verenlerin de çoğunlukta olduğu belirlendi.

Yine katılımcıların büyük çoğunluğu yürütülen sürecin dış siyasetteki dengeler gözetilerek atılan adımlar olduğunu düşünüyor.

CHP Kurultayı ile ilgili sorulan soruya verilen yanıtlarda ise CHP'ye yönelik "şaibeli kurultay" iddialarının toplumu ikna etmediği dikkat çekti.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların da seçmen tarafından desteklenmediği dikkat çekti.

Mansur Yavaş'ın yaptığı "Ekrem başkan bu durumdayken benim adaylıktan bahsetmem ayıptır" sizlerinin de seçmen tarafından olumlu karşılandığı görüldü.