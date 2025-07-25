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Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2025 09:58
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2025 10:27
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CHP AZ FARKLA ÖNDE

Seçmenin sürece desteği dikkat çekti

AREA araştırma tarafından temmuz ayında yapılan araştırma CHP'nin küçük bir farkla önde olduğunu ortaya koydu. Ayrıca seçmenin barış sürecine destek verdiği ve CHP'ye yönelik iddialara ikna olmadığını gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Seçmenin sürece desteği dikkat çekti

Area Araştırma temmuz ayına ilişkin siyasi partilere seçmen desteği ve politik gündem temalı araştırmasını tamamladı. Araştırma kapsamında 17- 21 Temmuz 2025 tarihleri arasında NUTS2 bölgeleme sistemine göre 26 ilde (İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin) kır-kent ayrımı gözetilerek 87 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 2.000 kişi ile CATI (bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle görüşme gerçekleştirildi.

Araştırmada örneklem hata payı; %95 güven düzeyinde tasarım etkisi de göz önünde tutularak ±%2,19 olarak hesaplandı. Örneklem seçiminin son aşamasında cinsiyet ve yaş kotaları uygulandı ve analizlerde 14 Mayıs 2023 milletvekilliği genel seçiminde oy verilen partiye göre ağırlıklandırılmış veriler kullanıldı.

Görseli Büyüt

Araştırmada CHP ve AKP arasındaki farkın çoz az olduğu görüldü. Her beş seçmenden birinin ise kararsız olduğu dikkat çekti.

Görseli Büyüt

Kararsızlar dağıtıldığında CHP'nin yüzde 30,8, AKP'nin ise 30.1 oy oranına ulaştığı görüldü. DEM Parti ise üçüncü parti oldu.

Görseli Büyüt

Siyasetçilere duyulan güven ile ilgili soruda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tartışmasız bir şekilde ilk sırada yer aldı. Halen tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ise Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Görseli Büyüt

"Terörsüz Türkiye" söylemi ile ilgili süreç değerlendirmesine yönelik soruya ise katılımcıların yüzde 58,3'ünün destek verdiği görüldü. Olumsuz yaklaşanlar ise yüzde 34'de kaldı.

Görseli Büyüt

PKK'nin Süleymaniye'de silah bıraktığı törenden yansıyan silah yakma görüntülerinin toplum üzerinde olumlu etki yarattığı görüldü.

Görseli Büyüt

PKK ile sürdürülen barış müzakerelerine destek verenlerin de çoğunlukta olduğu belirlendi.

Görseli Büyüt

Yine katılımcıların büyük çoğunluğu yürütülen sürecin dış siyasetteki dengeler gözetilerek atılan adımlar olduğunu düşünüyor.

Görseli Büyüt

CHP Kurultayı ile ilgili sorulan soruya verilen yanıtlarda ise CHP'ye yönelik "şaibeli kurultay" iddialarının toplumu ikna etmediği dikkat çekti.

Görseli Büyüt

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların da seçmen tarafından desteklenmediği dikkat çekti.

Görseli Büyüt

Mansur Yavaş'ın yaptığı "Ekrem başkan bu durumdayken benim adaylıktan bahsetmem ayıptır" sizlerinin de seçmen tarafından olumlu karşılandığı görüldü.

Görseli Büyüt

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun kendisini Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olarak tanımladığı belirlendi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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