Seçmen sandıkta çözüm görmüyor

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Türkiye Siyaset Paneli’nin Ekim 2026 araştırmasını seçmen eğilimlerinin güncel görünümünü ortaya koymak için yaptı. Araştırma, fon krizinin AKP’ye oy verme eğilimine nasıl yansıdığını ve Halk TV’ye kayyım atanmasına ilişkin görüşleri ele aldı. Çalışma ayrıca 14 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana yaşanan oy geçişlerini, kararsız seçmenlerin özelliklerini, cumhurbaşkanlığı tercihlerindeki değişimi ve Türkiye’nin temel sorunlarına ilişkin değerlendirmeleri kapsadı.

Yöneylem, kendi kaynaklarıyla finanse ettiği araştırma için 21–28 Ekim 2026’da 12 istatistiki bölgede yer alan 81 ilde 2 bin 400 görüşme yaptı. Araştırmada bilgisayar destekli telefonla anket (CATI) yöntemi kullanıldı. Bültende Türkiye geneli için hata payı, yüzde 95 güven düzeyinde ±2 puan olarak verildi.

Türkiye’nin sorunlarını hangi partinin çözebileceği sorusuna “Hiçbir parti çözemez” yanıtını verenlerin oranı eylüldeki yüzde 35,8’den ekimde yüzde 39,6’ya yükseldi. AKP’yi işaret edenlerin oranı yüzde 27,5’ten 24,5’e gerilerken Yeni Parti’yi işaret edenlerin oranı yüzde 14,2’den 15,5’e çıktı. CHP’yi işaret edenlerin oranı ise yüzde 2,6’dan 1,5’e düştü.

Fon kriziyle ilgili haksız kazanç iddialarını katılımcıların yüzde 45,4’ü “çok inandırıcı”, yüzde 26,4’ü “inandırıcı” buldu. İddiaları inandırıcı bulmayanların toplam oranı yüzde 9,6 oldu. Katılımcıların yüzde 8,2’si “Ne inandırıcı ne değil” yanıtını verdi, yüzde 9’u değerlendirme yapacak bilgisi olmadığını söyledi.

AKP yöneticilerinin açıklamaları için katılımcıların yüzde 48’i “Hiç ikna etmedi”, yüzde 16,9’u “İkna etmedi” yanıtını verdi. Açıklamaların kendilerini ikna ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 9,2, tamamen ikna ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 3,2 oldu. Katılımcıların yüzde 10,7’si değerlendirme yapacak kadar bilgisi olmadığını belirtti.

Fon krizi nedeniyle AKP’ye oy verme eğiliminin azaldığını veya çok azaldığını söyleyenlerin oranı, milletvekili seçimi sorusunda AKP’yi tercih edenlerde yüzde 14,6, MHP’yi tercih edenlerde yüzde 27,2, kararsızlarda yüzde 44,4 oldu. AKP’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 68,2’si bu eğilimin değişmediğini, yüzde 9,8’i ise arttığını ya da çok arttığını belirtti.