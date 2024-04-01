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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 04:39
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 07:43
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Seçmen sandık başına gitmedi

61 milyon 430 bin 934 seçmenin yaklaşık 14 milyonu sandık başına gitmedi. Seçime katılım son yılların gerisinde kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Seçmen sandık başına gitmedi

2024 Mahalli İdareler seçimlerinde yaklaşık 14 milyon sandık başına gitmedi. Seçime katılım oranı yüzde 78 ile son seçimler arasında en düşük katılımlısı oldu.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde katılım oranı yüzde 89.1 oldu, CHP'nin İstanbul, Ankara gibi illeri kazandığı 2019 seçimlerinde ise katılım yüzde 84,67 oldu. 31 Mart 2024 seçiminde ise katılım oranı yüzde 77.88

2024 Mahalli İdareler Seçimlerine katılım son iki genel seçimin de gerisinde kaldı. 2014 yılında yapılan seçime katılım yüzde 74.13, 
2018 yılında yapılan seçime katılım yüzde 86.24 ve 2023 yılında yapılan seçime katılım yüzde 87.15 oldu.

Öte yandan 31 Mart 2019 ve 21 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için yapılan seçimleri gözönüne aldığımızda seçime katılanların yüzdesine baktığımızda CHP oyunu arttırmış görünüyor. Ancak alınan oy sayısına bakıldığında CHP'nin os sayısında da düşüş gözleniyor.

2019 seçimlerinde İstanbul'da seçmen sayısı 10 milyon 570 bin 939 kişi 2023 yılına geldiğimizde ise seçmen sayısı 743 bin 595 kişi artarak 11 milyon 314 bin534'e yükseldi. Oysa seçmen sayısındaki artışa rağmen CHP'nin oylarının 21 Haziran seçimlerine göre  314 bin 627 oy daha azaldığı gözleniyor. 

(Mİ)

Seçim 2024 seçime katılım
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