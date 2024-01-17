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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2024 12:06
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Seçmen listeleri bugün askıdan indirilecek

Seçim takvimi kapsamında, bugün itibarıyla seçmen listeleri askıdan indirilecek, listelere itiraz süreci de tamamlanacak.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Seçmen listeleri bugün askıdan indirilecek
Fotoğraf: AA

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün itibarıyla askıdan indirilecek.

Listelere itiraz süreci de tamamlanmış olacak.

Seçim takvimi uyarınca, 2 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanmış, listeler 4 Ocak'tan itibaren askıya çıkmıştı. Ayrıca bu tarih, listelere itiraz sürecinin de başlangıcı olmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), listelere ilişkin itirazları 20 Ocak Cumartesi gününe kadar karara bağlayacak.

Ayrıca bina bazında seçmen kayıtlarının YSK ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanması işlemi de bugün sona erecek.

Öte yandan seyyar sandıkta oy kullanımı için başvuru süreci bugün itibarıyla sona erecek. (AÖ)

Seçim 2024
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