Seçmen bakanlara doğrudan soru sorabilecek

Vietnam Ulusal Meclisi (Parlamento), seçmenleri ve kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda bakanlara ve üst düzey yetkililere soru yöneltilecek iki günlük oturumun ilk gününe başladı.

Prensa Latina'da yer alan habere göre, Meclis Başkanı Tran Thanh Man, açılış konuşmasında bu tür oturumların yasama organının ülke meseleleri üzerindeki en üst düzey denetim işlevini yerine getirdiğini belirterek, canlı ve etkili bir soru-cevap oturumu beklediklerini ifade etti.

Milletvekilleri, kamuoyunun dikkatini çeken sosyoekonomik meseleler doğrultusunda, ilk etapta Maliye ve Eğitim Bakanlarının yanıtlayacağı iki grup soru başlığı belirledi.

Thanh Man, oturumların “hızlı soru-kısa cevap” formatında yürütüleceğini açıkladı. Bu kapsamda, soru yöneltecek milletvekilleri konuşma öncesi konuyla ilgili en fazla beş dakika söz alabilecek. Her oturumda, Meclis Başkanı üç milletvekiline söz verecek ve bu sorular en fazla bir dakika sürecek, yalnızca tek ve önemli bir konuya odaklanacak. Bakanlara verilen cevap süresi ise üç dakikayı geçmeyecek. Ayrıca, milletvekillerine cevabın ardından iki dakikalık karşılıklı tartışma hakkı tanınacak.

Soru-cevap oturumlarına, sorumluluk alanlarına göre başbakan yardımcıları, bakanlar ve sektör temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

(Mİ)