Seçmeli ders tercihlerinde son 3 gün, işlemler nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 5 Şubat 2026 tarihinde okullara gönderilen resmi yazıda, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin ders seçimlerinin titizlikle yürütülmesi istendi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda okutulacak seçmeli dersler için tercih dönemi sürüyor.

Okul yönetimleri, velilerin taleplerini en geç 20 Şubat’a kadar sisteme girmelerini isterken, kitap basımı ve öğretmen kadro planlamasının bu verilere göre yapılacağını açıkladı.

Anadilinde Çocuk Sesleri

Kürtçe dersleri için ‘10 öğrenci’ şartı

2012 yılından bu yana ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulan Kürtçe (Kurmancî ve Zazakî) için sınıf açılabilmesi için en az 10 öğrencinin bu dersi tercih etmesi gerekiyor.

Şartlar sağlandığında, öğrenciler haftada iki saat ana dillerinde eğitim görebilecek. Eğer bir okulda başvuru sayısı 10’un altında kalırsa, ilgili lehçe için sınıf açılamayacak.

Geçen yıl yaklaşık 60 bin öğrenci seçti

Geçen yılın Mayıs ayında yayımlanan verilere göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Türkiye genelinde toplam 59 bin 362 öğrenci Kürtçe dersini tercih etti.

Bu öğrencilerin 50 bin 809’u Kurmancî, 8 bin 563’ü ise Kirmanckî lehçesini seçti.

Seçmeli dersler listesinde sadece Kürtçe değil; Adigece, Abazaca, Lazca, Gürcüce, Boşnakça ve Arnavutça gibi "Yaşayan Diller" de yer alıyor.

Anadilinde müzik eğitimi çocuğunuzun hayatında ne değiştirir?

Öğretmen eksikliği nasıl giderilecek?

Bakanlık, tercih edilen dersler için okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda izlenecek yolu da netleştirdi.

Bu durumda öncelikle diğer okullardan öğretmen görevlendirmesi yapılacak, ihtiyaç yine karşılanamazsa ücretli öğretmenler aracılığıyla derslerin verilmesi sağlanacak.

Velilere ve okul yönetimlerine çağrı

Eğitim uzmanları ve ilgili kurumlar, ders kitaplarının zamanında basılması ve öğretmen atamalarının doğru planlanabilmesi için velilerin 20 Şubat’a kadar okullara yazılı veya elektronik ortamda başvurmalarının kritik önemde olduğunu hatırlatıyor.

Okul müdürlüklerinin ise bu talepleri e-Okul ve MEBBİS sistemlerine zamanında işlemesi gerekiyor.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), velilerin ve öğrencilerin seçmel ders sürecinde bir hak kaybı yaşamaması için süreci bir infografikle anlattı.

ÖHD'nin hazırladığı infografikte seçmeli ders başvuru rehberi bilgileri yer alıyor.

(NÖ)