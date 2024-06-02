Seçimlerin yenilendiği 3 ilçe ve 4 beldede yurttaşlar sandık başına gitti

Yüksek Seçim Kurulunun, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 17.00'da tamamlandı.

Urfa'nın Hilvan, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran, Sivas Yıldızeli'ne bağlı Güneykaya, Dersim Mazgirt'e bağlı Akpazar ve Aksaray merkeze bağlı Sağlık beldelerinde oy sayım işlemine geçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.00 itibariyle kaldırıldığını bildirdi.

Urfa - Hilvan

AA'da yer alan habere göre Urfa'nın Hilvan ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimi için saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla tamamlandı.

27 bin 686 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşti.

Kayseri - Pınarbaşı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçmenler sandık başına gitti.

18 bin 960 seçmenin olduğu ilçede, 141 sandıkta oy kullanıldı. Öte yandan, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen seçmenler de seyyar sandıkta oy kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti.

Aksaray Güzelyurt ve Sağlık

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Güzelyurt ilçesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapılıyor.

Saat 08.00'de oy verme işleminin başlamasıyla ilçedeki seçmenler, sandıkların kurulduğu Atatürk Ortaokulu'na geldi.

Sandık görevlilerince kimlik bilgileri kontrol edilen seçmenler, daha sonra zarf ve pusulalarını alarak oylarını kullandı.

2 bin 32 seçmenin olduğu ilçede, 9 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşti.

Polis ekipleri de okulların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

1799 kayıtlı seçmene sahip merkeze bağlı Sağlık beldesinde ise 8 sandıkta oy kullanıldı.

Güzelyurt ilçesinde AKP, 31 Mart’taki seçimlerde "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

Kırklareli - Büyükkarıştıran

Büyükkarıştıran beldesinde yurttaşların oy kullanacağı 3 okuldaki 16 sandıkta hazırlıklar tamamlandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

Sivas - Güneykaya

1140 seçmeni olduğu beldede, 5 sandıkta oy kullanıldı.

Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği gerekçesiyle seçimlerin iptaline ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

Dersim - Akpazar

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Dersim'in Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

1700 seçmenin olduğu beldede, 10 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşti.

Akpazar beldesinde AKP, 31 Mart’taki seçimlerde sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

Edirne'de muhtarlık seçimi

Edirne'de, sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen ve tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre mevcut muhtar Turhan Özgünden kazandı.

Seçmenler mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullandı.

(AÖ/VC)