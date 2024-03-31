Seçimin kazananı CHP oldu

Sandıklarda oy sayma işlemi sürüyor, seçime katılım oranının yüzde 71-76 arasında olduğu belirtiliyor. Katılımın bir önceki yerel seçime göre düşük olmasının seçim sonucunda belirleyici olduğu ifade ediliyor.