Seçimin kazananı CHP oldu
31 Mart yerel seçimlerde sandıklar kapandı, oy sayma işlemine geçildi. Şu ana kadar Türkiye genelindeki 206 bin 845 sandığın yüzde 23,52'si sayıldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yasağı kaldırdırmasıyla birlikte de ilk sonuçlar geldi:
Adana Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Fatih Mehmet Kocaispir: %40,07
- CHP - Zeydan Karalar: %50,42
- DEM Parti - Mahfuz Güleryüz: %1,01
- İYİ Parti - Ayyüce Türkeş Taş: %4,58
- YRP - Selahattin Baysal: %1,48
- Diğer: %2,39
Adıyaman
- AKP - Ziya Polat: %28,13
- CHP - Abdurrahman Tutdere: %49,32
- DEM Parti - Mehmet Bahattin Bilgin: %2,76
- İYİ Parti - İz Yücedağ: %0,94
- YRP - Nazif Atalay: %13,71
- Diğer: %4,84
Afyonkarahisar
- AKP - Hüseyin Ceylan Uluçay: %30,43
- CHP - Burcu Köksal: %51,91
- DEM Parti - Zehra Yalçın: %0,24
- MHP - Sezer Küçükkurt: %10,72
- İYİ Parti - Alper Yağcı: %1,52
- Diğer: %5,18
Ağrı
- AKP - Mehmet Salih Aydın: %35,69
- CHP - Erkan Bulut: %2,02
- DEM Parti - Hazal Aras: %48,61
- İYİ Parti - Metin Aydemir: %1,21
- YRP - Mehmetşafi Erim: %4,60
- Diğer: %7,18
Aksaray
- AKP - Evren Dinçer: %38,17
- CHP - Pelinsu Yıldırım Demir: %7,86
- DEM Parti - Kıymet Temel: %0,29
- MHP - İrfan Çitak: %29,70
- İYİ Parti - Mustafa Tuğrul Karacaer: %20,93
- YRP - Salim İçli: %1,38
- Diğer: %1,62
Amasya
- AKP - Mehmet Uyanık: %28,65
- CHP - Turgay Sevindi: %39,74
- DEM Parti - Deniz Yılmaz: %0,06
- MHP - Bayram Çelik: %23,09
- İYİ Parti - Erhan Çiger: %0,47
- YRP - Semra Sökme: %7,96
Ankara Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Turgut Altınok: %37,08
- CHP - Mansur Yavaş: %55,25
- DEM Parti - Gültan Kışanak: %0,50
- İYİ Parti - Cengiz Topel Yıldırım: %0,74
- Diğer: 6,43
Antalya Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Hakan Tütüncü: %42,93
- CHP - Muhittin Böcek: %46,17
- DEM Parti - Kemal Bülbül: %2,35
- İYİ Parti - Nesrin Ünal: %2,46
- Diğer: 6,07
Ardahan
- AKP - Yunus Baydar: %39,72
- CHP - Faruk Demir: %41,61
- İYİ Parti - Oktay Dursun: %0,16
- Diğer: 18,37
Artvin
- AKP - Mehmet Kocatepe: %41,25
- CHP - Bilgehan Erdem: %42,66
- DEM Parti - Levent Serhan: %0,23
- İYİ Parti - Demirhan Elçin: %5,86
- Diğer: %9
Aydın Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Mustafa Savaş: %37,87
- CHP - Özlem Çerçioğlu: %51,46
- DEM - Suzan Koç: %3,07
- İYİ Parti - Özer Kayalı: %3,13
- Diğer: %4,44
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Yücel Yılmaz: %41,06
- CHP - Ahmet Akın: %49,92
- DEM Parti - Mehmet Rauf Kocaman: %0,42
- İYİ Parti - Turhan Çömez: %2,45
- Diğer: %5,93
Bartın
- CHP - Muhammed Rıza Yalçınkaya: %52,39
- DEM Parti - Ramazan Karaduman: %0,17
- MHP - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu: %36,81
- İYİ Parti - Atınç Günal: %2,08
- Diğer: %8,55
Batman
- AKP - Adil Sebati Ceylan: %14,06
- CHP - Hasan Sünük: %2,15
- DEM Parti - Gülistan Sönük: %63,12
- HÜDAPAR - Serkan Ramanlı: %15,68
- İYİ Parti - Abdullah Polat: %0,64
- Diğer: %3,60
Bayburt
- AKP - Mete Memiş: %40,91
- CHP - Kubilay Erel: %3,90
- DEM Parti - Tülay Kılınç: %0,27
- MHP - Hükmü Pekmezci: %39,06
- İYİ Parti - Yılmaz Kırıcı: %1,33
- YRP - Mustafa Güncan: %6,48
- Diğer: %7,90
Bilecik
- AKP - Mustafa Yaman: %34,25
- CHP - Melek Mızrak Subaşı: %48,83
- DEM Parti - Ömer Ege: %0,54
- İYİ Parti - Göksel Aydın: %2,69
- YRP - Cafer Arslanboğa :%7,09
Bingöl
- AKP - Erdal Arıkan: %35,66
- DEM Parti - Aydın Bürçün: %26,65
- CHP - Yücel Dara Gökel: %1,86
- İYİ Parti - Erkan Tümen: %0,36
- YRP - Mehmet Ziya Buyankara: %21,39
- Diğer: %14,09
Bitlis
- AKP - Nesrullah Tanğlay
- CHP - Selim Soyugüzel
- DEM Parti - Mehmet Nezir Karabaş
- İYİ Parti - Neslihan Çeliktenyıldız
- YRP - Celalettin Mermer
Bolu
- AKP - Muhammed Emin Demirkol: %28,37
- CHP - Tanju Özcan: %54,19
- İYİ Parti - Mansur Şen: %0,97
- MHP - İlhan Durak: %11,87
- DEM Parti - Veli Saçılık: %0,52
- YRP - Faruk Bayrakdar: %1,60
Burdur
- AKP - Mehmet Şimşek: %41,32
- CHP - Ali Orkun Ercengiz: %45,76
- DEM Parti - Fatma Arslan: %1,85
- İYİ Parti - Namık Kemal Özkan: %0,20
- Diğer: %10,87
Bursa Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Alinur Aktaş: %40,10
- CHP - Mustafa Bozbey: %45,63
- DEM Parti - İhsan Seylan-Bilmez Erbağ: %1,14
- İYİ Parti - Yüksel Selçuk Türkoğlu: %2,39
- YRP - Sedat Yalçın: %4,21
- Diğer: %6,48
Çanakkale
- AKP - Jülide İskenderoğlu: %18,13
- CHP - Muharrem Erkek: %38,85
- DEM Parti - Canan Aytaç-Çetin Avcı: %1,69
- İYİ Parti - Alaaddin Burak Kunt: %37,42
- Zafer Partisi - Bilge Gündüz: %1,65
- Diğer: %2,21
Çankırı
- AKP - Hüseyin Filiz: %31,90
- CHP - İlhan Tekin: %2,34
- MHP - İsmail Hakkı Esen: %60,18
- DEM Parti - Sadiye Akoğlu: %0,37
- İYİ Parti - Mehmet Ali Karamemiş: %1,55
- YRP - Selman Müjdeci: %1,81
- Diğer: %1,45
Çorum
- AKP - Halil İbrahim Aşgın: %39,34
- CHP - Hasan Levent Çöphüseyinoğlu: %38,61
- DEM Parti - Ümit Küçükbayatlı: %0,45
- İYİ Parti - Ahmet Ertekin: %1,76
- YRP - Yaşar Anaç: %13,60
- Diğer: %6,08
Denizli Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Osman Zolan
- CHP - Bülent Nuri Çavuşoğlu
- DEM Parti - Cevahir Kayar
- İYİ Parti - Yasin Öztürk
- YRP - Nazif Manav
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Mehmet Halis Bilden: %39,02
- CHP - Cafer Pekdemir: %43,67
- DEM Parti - Ayşe Serra Bucak Küçük: %0,60
- İYİ Parti - Ahmet Çakır: %4,08
- Diğer: 12,69
Düzce
- AKP - Faruk Özlü: %40,06
- CHP - Sedat Çelikel: %11,93
- DEM Parti - Ayfer Fatma Çelik: %0,19
- İYİ Parti - Mehmet Keleş: %5,08
- YRP - Davut Güloğlu: %29,11
- MHP - Yılmaz Eser: %3,01
- Diğer: %10,63
Edirne
- AKP - Belgin İba: %42,61
- CHP - Filiz Gencan Akın: %47,26
- DEM Parti - Mevlüt Aykoç-Aylin Hacaloğlu: %1,00
- İYİ Parti - Hamdi Sedefçi: %5,41
- Zafer Partisi - Serkan Konak: %1,43
- Diğer: %2,25
Elazığ
- AKP - Şahin Şerifoğulları: %39,63
- CHP - Coşkun Çağlar Duran: %15,30
- MHP - Murat Aygen: %11,32
- DEM Parti - Hayrettin Kaya: %2,07
- İYİ Parti - Burak Özgül: %0,62
- YRP - Faruk Septioğlu: %20,74
- Diğer: %10,31
Erzincan
- MHP - Bekir Aksun: %44,42
- CHP - Özge Vataner Özege: %17,42
- DEM Parti - Evren Çevik: %0,28
- İYİ Parti - Veda Bingöl: %1,59
- Yüksel Çakır (Bağımsız aday): %29,53
- Diğer: %6,52
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Mehmet Sekmen: %49,52
- CHP - Atlıhan Atila: %5,80
- DEM Parti - Gülderen Varli: %7,15
- İYİ Parti - Fatma Canan Uçar: %21,19
- Diğer: %16,33
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
- AKP - İdris Nebi Hatipoğlu: %42,38
- CHP - Ayşe Ünlüce: %43,90
- DEM Parti - İzzettin Altun: %0,25
- İYİ Parti - Melih Aydın: %5,81
- Diğer: %7,66
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Fatma Şahin: %37,48
- CHP - Muzaffer Ertürk: %30,38
- DEM Parti - Selman Tutumlu: %4,78
- İYİ Parti - Yaşar Sağlam: %1,63
- YRP - Şükrü Yılmaz: %16,04
- Diğer: %9,64
Giresun
- AKP - Aytekin Şenlikoğlu: %39,73
- CHP - Fuat Köse: %56,99
- İYİ Parti - Harun Cici: %1,07
- YRP - Mesut Aydın: %1,18
- DEM Parti - Feride Kızgit: %0,01
- Diğer: %1,01
Gümüşhane
- AKP - Ercan Çimen: %30,97
- CHP - Bedri Ağaç: %9,94
- DEM Parti - Abdulkerim Zırığ: %0,05
- MHP - Vedat Soner Başer: %32,86
- İYİ Parti - Ali Ateş: %0,92
- Diğer: %25,27
Hakkari
- AKP - İsmet Ölmez: %40,83
- CHP - Cüneyt Özbek: %1,18
- DEM Parti - Viyan Tekçe ve Mehmet Sıddık Akış: %44,00
- İYİ Parti - Yaşar Yorulmaz: %0,28
- Diğer: Yüzde 13,48
Hatay Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Mehmet Öntürk: %45,98
- CHP - Lütfü Savaş: %38,71
- DEM Parti - Perihan Pakize Sinemillioğlu: %0,88
- İYİ Parti - Nusret Cömert: %1,22
- Diğer: %13,19
Iğdır
- AKP - Ülkü Öcal: %45,61
- CHP - Volkan Kaylan: %2,15
- DEM Parti - Mehmet Nuri Güneş: %44,47
- İYİ Parti - Gündüz Güneş: %4,35
- Diğer: %3,3
Isparta
- AKP - Şükrü Başdeğirmen: %42,03
- CHP - Atakan Yazgan: %22,15
- İYİ Parti - Ahmet Tural: %17,29
- MHP - Yusuf Ziya Günaydın: %9,96
- DEM Parti - Meral Karakuş: %0,60
- Diğer: %7,94
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Murat Kurum: %41,39
- CHP - Ekrem İmamoğlu: %49,85
- DEM PARTİ - Meral Danış Beştaş: %1,99
- İYİ Parti - Mehmet Satuk Buğra Kavuncu: %0,61
- Diğer: %6,08
İzmir Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Hamza Dağ: %37,33
- CHP - Cemil Tugay: %47,77
- DEM Parti - Akın Birdal: %3,28
- İYİ Parti - Ümit Özlale: %2,96
- Diğer: %8,64
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Fırat Görgel: %40,08
- CHP - Mukaddes Zeynep Arıkan: %21,26
- DEM Parti - Ali Ardıç: %0,55
- İYİ Parti - Mesut Dedeoğlu: %4,12
- YRP - Muhammed Aydoğar: %28,29
- Diğer: %5,34
Karabük
- AKP - Özkan Çetinkaya: %33,59
- CHP - Bayram Karadağ: %12,33
- MHP - Rafet Vergili: %26,74
- DEM Parti - Emine Kaya: %0,18
- İYİ Parti - Abdullah Adatepe: %0,97
- YRP - İsmail Özer:%22,82
- Diğer: %3,37
Karaman
- AKP - Mevlüt Akgün: %23,87
- CHP - Recep Sertçelik: %18,21
- MHP - Savaş Kalaycı: %50,30
- DEM Parti - Zozan Efetürk: %0,18
- İYİ Parti - Nihal Tümene: %0,79
- Diğer: %6,63
Kars
- DEM Parti - Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı: %24,47
- MHP - Ötüken Şenger: %40,31
- CHP - Dindar Gültekin: %17,18
- İYİ Parti - Metin Özad: %8,69
- Diğer: %9,03
Kastamonu
- AKP - Tahsin Babaş: %37,70
- CHP - Hasan Baltacı: %48,21
- DEM Parti - Yakup Akyol: %0,18
- İYİ Parti - Kadir Yalçın: %1,03
- MHP - Yüksel Aydın: %6,55
- Diğer: %6,15
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Memduh Büyükkılıç: %38,72
- CHP - Murat Molu: %13,49
- DEM Parti - İhsan Sarıyar: %0,24
- İYİ Parti - Kazım Yücel: %13,65
- YRP - Abdullah Özkırış: %17,44
- Diğer: %16,36
Kırıkkale
- AKP - Mehmet Saygılı: %22,18
- CHP - Ahmet Önal: %53,24
- DEM Parti - Cahide Dorak: %0,03
- MHP - Harun Ulusoy: %18,51
- İYİ Parti - Yavuz Kuzucu: %1,40
- YRP - Muhammet Ali Tekinay: %1,74
- Diğer: %2,86
Kırklareli
- CHP - Mehmet Kesimoğlu: %41,35
- MHP - Derya Bulut: %38,23
- DEM Parti - Mizgin Özkurt Aksu: %0,14
- İYİ Parti - Ali Dermenci: %4,64
- Diğer: %12,86
Kırşehir
- AKP - Osman Arslan: %33,59
- CHP - Selahattin Ekicioğlu: %49,71
- İYİ Parti - Ufuk Cengiz: %2,55
- DEM PARTİ - Kadriye Turan: %1,80
- Diğer: 12,32
Kilis
- AKP - Reşit Polat: %24,74
- CHP - Hakan Bilecen: %41,42
- DEM Parti - Ahmet Üçer: %0,15
- MHP - Hasan Kara: %23,36
- İYİ Parti - Yasin Topaloğlu: %0,92
- Diğer: %9,37
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Tahir Büyükakın: %45,25
- CHP - Atasoy Bilgin: %30,48
- İYİ Parti - Gencay Yıldıztekin: %3,79
- DEM Parti - Hasan Özgüneş: %3,00
- Diğer: 17,46
Konya Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Uğur İbrahim Altay: %47,11
- CHP - İsmail Sonkaya: %16,94
- DEM Parti - Bülent Kılıç: %1,50
- İYİ Parti - Abdullah Yıldırım: %4,42
- YRP - Mehmet Köseoğlu: %20,27
- Diğer: %9,67
Kütahya
- AKP - Kamil Saraçoğlu: %27,87
- CHP - Eyüp Kahveci: %30,43
- DEM Parti - Sibel Temel: %0,12
- MHP - Alim Işık: %29,95
- İYİ Parti - Ahmet Tekdemir: %1,25
- YRP - Osman Gezgin: %6,19
- Diğer: %4,17
Malatya Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Sami Er: %48,37
- CHP - Veli Ağbaba: %37,42
- İYİ Parti - Şeyhmus Göçmez: %0,50
- DEM Parti - Abdulvahap Ekim: %0,50
- YRP - Bilal Yıldırım: %9,27
- Diğer: %2,99
Manisa Büyükşehir Belediyesi
- MHP - Cengiz Ergün: %30,57
- CHP - Ferdi Zeyrek: %55,99
- İYİ Parti - Gürhan Özcan: %4,22
- Diğer: %9,22
Mardin Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Abdullah Erin: %29,41
- CHP - Ömer Durak: %2,03
- DEM PARTİ - Ahmet Türk: %55,61
- İYİ Parti - Süleyman Akar: %0,49
- YRP - İbrahim Atmaca: %4,57
- Diğer: %7,82
Mersin Büyükşehir Belediyesi
- CHP - Vahap Seçer: %57,77
- MHP - Serdar Soydan: %29,72
- İYİ Parti - Mahmut Bülent Özkan: %3,09
- Diğer: %9,41
Muğla Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Aydın Ağan Ayaydın: %32,31
- CHP - Ahmet Aras: %56,42
- DEM Parti - Yusuf Uludağ: %1,22
- İYİ Parti - Metin Ergun: %5,00
- Diğer: %5,01
Muş
- AKP - Feyat Asya: %23,36
- CHP - Tuncay Çanga: %1,29
- DEM Parti - Sırrı Söylemez: %38,26
- İYİ Parti - Şerafettin Yatci: %4,17
- Diğer: %30,91
Nevşehir
- AKP - Mehmet Savran: %34,96
- CHP - Mehmet Bilgin: %2,84
- MHP - Adnan Doğu: %6,17
- İYİ Parti - Rasim Arı: %52,94
- DEM Parti - Helin Elif Geyik: %0,26
- Diğer: %2,83
Niğde
- AKP - Emrah Özdemir: %36,77
- CHP - Hulus Özen: %24,89
- MHP - Hamdi Doğan: %19,54
- İYİ Parti - Naim Osman Erem: %11,33
- DEM Parti - Başak Caner Aktaş: %0,24
- YRP - İdris Turgut: %3,69
- Diğer: %3,49
Ordu Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Mehmet Hilmi Güler: %40,20
- CHP - Zekai Sana: %15,01
- DEM Parti - Necmettin Durmuş: %0,06
- İYİ Parti - Enver Yılmaz: %37,52
- YRP - Adem Ağca: %3,01
- Diğer: %4,19
Osmaniye
- CHP - Serkan Karayiğit: %23,39
- DEM Parti - Zine Zilan Karagüzel ve Ziver Gümüş: %2,61
- MHP - İbrahim Çenet: %39,64
- İYİ Parti - Alparslan Koca: %24,59
- Diğer: %9,58
Rize
- AKP - Rahmi Metin: %55,03
- CHP - Necati Topaloğlu: %12,48
- DEM Parti - Semanur Akar-Nurettin Aydın: %0,18
- İYİ Parti - Köksal Toptan: %6,51
- YRP - Cemil Çolak: %0,18
- Diğer: %8,23
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Yusuf Alemdar: %47,16
- CHP - Azize Çeroğlu: %18,80
- DEM Parti - Engin Güleser: %1,12
- İYİ Parti - Selçuk Kılıçaslan: %3,67
- YRP - Selçuk Geyveli: %11,96
- Diğer: %17,23
Samsun Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Halit Doğan: %38,44
- CHP - Cevat Öncü: %30,66
- İYİ Parti - İmren Nilay Tüfekçi: %15,04
- DEM PARTİ - İnci Aydın: %0,25
- YRP - Adem Güney: %9,59
- Diğer: %5,81
Siirt
- AKP - Ekrem Olğaç: %38,41
- CHP - Zakir Ekinci: %1,97
- DEM Parti - Sofya Alağaş-Mehmet Kaysi: %48,97
- İYİ Parti - Osman Aydar: %0,68
- Diğer: 9,08
Sinop
- AKP - Yakup Üçüncüoğlu: %39,10
- CHP - Metin Gürbüz: %47,44
- DEM Parti - Sedef Karakurt: %0,14
- İYİ Parti - Serpil Ünlütürk: %4,86
- Diğer: %7,86
Sivas
- AKP - Hilmi Bilgin: %33,8
- CHP - Tacettin Kepenek: %6,02
- DEM Parti - Semiha Şahin - Cemal Pir: %0,11
- İYİ Parti - Merve Yıldız Yaray: %0,65
- BBP - Adem Uzun: %43,03
- MHP - Reha Kars: %9,65
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Zeynel Abidin Beyazgül: %34,23
- CHP - Mustafa Koyuncu: %1,33
- İYİ Parti - Sinan Çelik: %0,57
- YRP - Mehmet Kasım Gülpınar: %36,83
- DEM Parti - Gülseren Yıldırım ve Celalettin Erkmen: %22,05
- Diğer: %4,98
Şırnak
- AKP - Mehmet Yarka: %47,02
- CHP - Özlem Bara: %3,35
- DEM Parti - Turan Saltan: %41,53
- YRP - Sabri Tatar: %2,77
- Diğer: %5,18
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Cüneyt Yüksel: %36,66
- CHP - Candan Yüceer: %49,44
- DEM Parti - Sadi Özdemir: %4,42
- İYİ Parti - Mehmet İlker Atasever: %2,62
- Diğer: %6,84
Tokat
- AKP - Eyüp Eroğlu: %30,01
- CHP - Murat Yazıcı: %8,84
- İYİ Parti - Hakan Karagöllü: %1,24
- DEM Parti - Gülce Vidinli: %0,22
- MHP - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: %52,23
- Diğer: %7,42
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Ahmet Metin Genç: %50,57
- CHP - Hasan Süha Saral: %29,72
- DEM PARTİ - Bedriye Zırığ: %0,14
- İYİ Parti - Muhammet Erkan: %4,16
- Yeniden Refah - Lokman Öztürk: %8,08
- Diğer: %7,25
Tunceli
- AKP - Erkan Eroğlu: %15,89
- CHP - Ali Mustafa Çelik: %35,30
- DEM Parti - Cevdet Konak: %40,20
- İYİ Parti - Eser Köse: %0,69
- Diğer: %7,14
Uşak
- AKP - Mehmet Çakın: %24,53
- CHP - Özkan Yalım: %41,02
- İYİ Parti - Muhammet Gür: %16,63
- MHP - Sezer Ateş: %12,65
- DEM Parti - Sanya Hakimoğulları: %0,37
- Diğer: %4,8
Van Büyükşehir Belediyesi
- AKP - Abdulahat Arvas: %27,97
- CHP - Şükrü Şahar: %2,35
- DEM Parti - Abdullah Zeydan: %54,42
- İYİ Parti – Abdullah Akbaş: %0,63
- YRP - Abdullah Sadıksoy: %5,29
- Diğer: %8,17
Yalova
- AKP - Mustafa Tutuk: %41,01
- CHP - Mehmet Gürel: %47,38
- DEM Parti - Cengiz Topbaşlı-Songül Hacıoğlu: %1,37
- İYİ Parti - Halil İbrahim Tokay: %3,10
- Diğer: %7,11
Yozgat
- AKP - Celal Köse: %27,15
- CHP - Özkan Şengül: %1,96
- İYİ Parti - Mustafa Görkem Taştan: %1,26
- DEM Parti - Merve Eylül Bütün: %0,12
- MHP - Ömer Açıkel: %30,50
- YRP - Kazım Arslan: %37,35
Zonguldak
- AKP - Ömer Selim Alan: %36,98
- CHP - Tahsin Erdem: %53,06
- İYİ Parti - Kaya Adanır: %0,56
- DEM Parti - Ceylan Turğut: %0,14
- Diğer: %9,26
(HA)