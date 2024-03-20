Seçim yasakları öncesi son anketler ne söylüyor?
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart yerel seçimleri için belirlediği takvim işlemeye devam ediyor.
Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yani yarın itibariyle şirketler artık anket yapamayacak ve yayımlayamayacak.
Yasak öncesi altı büyükşehir belediyesi için anketlere baktık:
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak. Adayların bazıları şöyle:
- AKP: Murat Kurum
- CHP: Ekrem İmamoğlu
- DEM Parti: Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni
- İYİ Parti: Buğra Kavuncu
- Saadet Partisi: Birol Aydın
- Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz
- Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu
7 anket şirketinin Mart içinde yaptığı anketlere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu önde. Sadece ASPAM'ın araştırmasında AKP'nin adayı Murat Kurum kazanıyor.
|Örneklem (kişi)
|CHP (%)
|AKP (%)
|DEM Parti (%)
|İYİ Parti (%)
|Yeniden Refah Partisi (%)
|Zafer Partisi (%)
|Diğer adaylar (%)
|Kararsız (%)
|ASPAM
|4 bin 500
|41,2
|43,3
|4,8
|4,1
|3,2
|1,6
|1,8
|-
|Artıbir
|2 bin 000
|38,2
|35,7
|4,8
|3,4
|2,6
|-
|4,5
|10,3
|HBS
|2 bin 100
|42,3
|40,6
|4,2
|5,1
|2,5
|2,9
|2,4
|-
|Ser-Ar
|2 bin 600
|43,1
|39,4
|5,1
|2,2
|5,3
|3,2
|1,7
|-
|KONDA
|2 bin 489
|46,1
|38,8
|-
|-
|-
|-
|15,1
|-
|ALF
|4 bin 400
|37,8
|36,9
|4,6
|4,3
|4,0
|4,1
|3,1
|5,2
|MAK
|5 bin 700
|41,5
|40
|3
|4
|2,5
|2
|6
|-
Ankara
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 siyasi parti adayı ile beş bağımsız aday yarışacak. Adayların bazıları şöyle:
- AKP: Turgut Altınok
- İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım
- Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar
- Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç
- DEM Parti: Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan
- Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral
- CHP: Mansur Yavaş
- DEVA Partisi: Celal Mümtaz Akıncı
- Saadet Partisi: Cafer Güneş
Üç anket şirketinin Mart içinde yaptığı anket sonuçlarına göre CHP'nin adayı Mansur Yavaş önde. AREA'ya göre CHP yüzde 59,1, AKP ise yüzde 30 oy alıyor.
MAK anketine göre de Mansur Yavaş yüzde 44'le tekrar başkan seçilirken AKP'nin adayı Turgut Altınok yüzde 38'de kalıyor. ASPAM ise İstanbul'da olduğu gibi AKP'nin adayını önde gösteriyor.
|Örneklem (kişi)
|CHP
|AKP
|İYİ Parti
|Yeniden Refah Partisi
|Zafer Partisi
|DEM Parti
|Diğer adaylar
|AREA
|4 bin 405
|59,1
|30,3
|4,2
|3,3
|1,5
|1,2
|0,4
|MAK
|4 bin 300
|44
|38
|3
|4
|2
|2
|3
|ASPAM
|3 bin 200
|39,6
|43,2
|3,1
|2,6
|1,6
|2,7
|1,5
İzmir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 21 siyasi parti adayı ile altı bağımsız aday yarışacak. Adayların bazıları şöyle:
- AKP: Hamza Dağ
- CHP: Cemil Tugay
- DEM Parti: Akın Birdal ve Türkan Aslan
- İYİ Parti: Ümit Özlale
- Saadet Partisi: Mustafa Erduran
- DEVA: Serap Karaosmanoğlu
- Zafer Partisi: Naşit Birgüvi
- Yeniden Refah Partisi: Cemal Arıkan
Mart içinde açıklanan üç ankette de CHP'nin adayı Cemil Tugay önde. Tugay, en yakın rakibi AKP'li Hamza Dağ'a yüzde 2,3 ile yüzde 17 arasında değişen oranda fark atıyor.
|Örneklem (kişi)
|CHP
|AKP
|İYİ Parti
|DEM Parti
|Zafer Partisi
|Yeniden Refah Partisi
|Diğerleri
|Kararsızlar
|Özdemir
|5 bin 289
|36,7
|34,4
|6,6
|7,3
|9,9
|1,6
|3,4
|-
|MAK
|3 bin 550
|48
|31
|7
|4
|2
|1
|3
|4
|ORC
|5 bin 400
|40,1
|31,2
|13,6
|5,5
|-
|3,1
|6,5
Bursa
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile beş bağımsız aday yarışacak. Adayların bazıları şöyle:
- AKP: Alinur Aktaş
- CHP: Mustafa Bozbey
- İYİ Parti: Selçuk Türkoğlu
- Yeniden Refah Partisi: Sedat Yalçın
- DEM Parti: İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ
- Zafer Partisi: Bayram Kazancı
Mart içinde açıklanan dört anketin üçünde AKP adayı Alinur Aktaş önde. Sadece Aksoy Araştırma'nın anketinde CHP adayı Mustafa Bozbey öne çıkıyor.
|Örneklem (kişi)
|AKP
|CHP
|İYİ Parti
|Yeniden Refah Partisi
|Zafer Partisi
|DEM Parti
|Diğer adaylar
|ADA
|1.500
|43,3
|40,6
|3,2
|5,3
|3,9
|-
|3,7
|Aksoy
|1.067
|38,8
|45,2
|2,6
|4,1
|3,4
|2,1
|3,8
|ALF
|9 bin 700
|38,4
|37,1
|3,6
|6,5
|1,9
|-
|7,1
|MAK
|2 bin 370
|45
|41
|2
|1
|1
|2
|3
Hatay
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile iki bağımsız aday yarışacak.
- CHP: Lütfü Savaş
- AKP: Mehmet Öntürk
- İYİ Parti: Nusret Cömert
- Zafer Partisi: Ömer Şakrak
- Yeniden Refah Partisi: Nuri Parlak
Oy pusulasında TİP'ten Gökhan Zan'ın ismi de yer alıyor. TİP, ortaya çıkan ses kayıtları sonrasında Zan'ın adaylığını geri çekti. Ancak Zan halen yarıştığını ve geri adım atmayacağını açıkladı.
Mart içinde açıklanan dört anketin hepsinde AKP'nin adayı Mehmet Öntürk önde gözüküyor. CHP'nin adayı Lütfü Savaş ile Öntürk arasındaki fark anket şirketlerine göre yüzde 5 ile yüzde 16,3 arasında değişiyor.
|Örneklem (kişi)
|AKP
|CHP
|TİP
|İYİ Parti
|DEM Parti
|Yeniden Refah Partisi
|Diğer adaylar
|ASAL
|1.250
|42,2
|35,3
|7,8
|5,1
|2,3
|3,2
|4,8
|ADA
|1.500
|48,4
|32,1
|7,4
|4,9
|2,2
|2,5
|3,6
|MAK
|1.070
|39
|34
|12
|3
|2
|2
|7
|Ser-Ar
|2 bin 100
|48,8
|32,4
|6,4
|5,5
|-
|-
|6,9
Adana
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 siyasi parti adayı ile iki bağımsız aday yarışacak. Adayların bazıları şöyle:
- AKP: Fatih Mehmet Kocaispir
- CHP: Zeydan Karalar
- İYİ Parti: Ayyüce Türkeş
- DEM PARTİ: Mahfuz Güleryüz ve Arife Çınar
- Yeniden Refah Partisi: Selahattin Baysal
- Zafer Partisi: Umut Yanar
Mart ayı içinde açıklanan beş anketin üçünde CHP adayı Zeydan Karalar, ikisinde AKP adayı Fatih Mehmet Kocaispir kazanıyor. Ancak tüm anketlerdeki fark çok küçük. Yüzde 0,7 ile 8,6 arasında değişiyor.
|Örneklem (kişi)
|CHP
|AKP
|İYİ Parti
|DEM Parti
|Yeniden Refah Partisi
|Zafer Partisi
|Diğer adaylar
|AREA
|3 bin 3
|47,1
|40
|5,5
|4,1
|1,1
|1,6
|0,6
|Yöneylem
|9 bin 228
|47,2
|38,6
|5,5
|5
|1,3
|2,4
|Ada
|1.500
|41,9
|42,6
|5
|-
|-
|10,5
|MAK
|1.610
|34
|35
|12
|5
|2
|3
|4
|ORC
|2 bin 320
|34,1
|27,7
|24,5
|4,5
|-
|2,5
(HA)