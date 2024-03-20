Seçim yasakları öncesi son anketler ne söylüyor?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart yerel seçimleri için belirlediği takvim işlemeye devam ediyor.

Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yani yarın itibariyle şirketler artık anket yapamayacak ve yayımlayamayacak.

Yasak öncesi altı büyükşehir belediyesi için anketlere baktık:

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak. Adayların bazıları şöyle:

AKP: Murat Kurum

CHP: Ekrem İmamoğlu

DEM Parti: Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni

İYİ Parti: Buğra Kavuncu

Saadet Partisi: Birol Aydın

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu

7 anket şirketinin Mart içinde yaptığı anketlere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu önde. Sadece ASPAM'ın araştırmasında AKP'nin adayı Murat Kurum kazanıyor.

Örneklem (kişi) CHP (%) AKP (%) DEM Parti (%) İYİ Parti (%) Yeniden Refah Partisi (%) Zafer Partisi (%) Diğer adaylar (%) Kararsız (%) ASPAM 4 bin 500 41,2 43,3 4,8 4,1 3,2 1,6 1,8 - Artıbir 2 bin 000 38,2 35,7 4,8 3,4 2,6 - 4,5 10,3 HBS 2 bin 100 42,3 40,6 4,2 5,1 2,5 2,9 2,4 - Ser-Ar 2 bin 600 43,1 39,4 5,1 2,2 5,3 3,2 1,7 - KONDA 2 bin 489 46,1 38,8 - - - - 15,1 - ALF 4 bin 400 37,8 36,9 4,6 4,3 4,0 4,1 3,1 5,2 MAK 5 bin 700 41,5 40 3 4 2,5 2 6 -

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 siyasi parti adayı ile beş bağımsız aday yarışacak. Adayların bazıları şöyle:

AKP: Turgut Altınok

İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar

Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç

DEM Parti: Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan

Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral

CHP: Mansur Yavaş

DEVA Partisi: Celal Mümtaz Akıncı

Saadet Partisi: Cafer Güneş

Üç anket şirketinin Mart içinde yaptığı anket sonuçlarına göre CHP'nin adayı Mansur Yavaş önde. AREA'ya göre CHP yüzde 59,1, AKP ise yüzde 30 oy alıyor.

MAK anketine göre de Mansur Yavaş yüzde 44'le tekrar başkan seçilirken AKP'nin adayı Turgut Altınok yüzde 38'de kalıyor. ASPAM ise İstanbul'da olduğu gibi AKP'nin adayını önde gösteriyor.

Örneklem (kişi) CHP AKP İYİ Parti Yeniden Refah Partisi Zafer Partisi DEM Parti Diğer adaylar AREA 4 bin 405 59,1 30,3 4,2 3,3 1,5 1,2 0,4 MAK 4 bin 300 44 38 3 4 2 2 3 ASPAM 3 bin 200 39,6 43,2 3,1 2,6 1,6 2,7 1,5

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 21 siyasi parti adayı ile altı bağımsız aday yarışacak. Adayların bazıları şöyle:

AKP: Hamza Dağ

CHP: Cemil Tugay

DEM Parti: Akın Birdal ve Türkan Aslan

İYİ Parti: Ümit Özlale

Saadet Partisi: Mustafa Erduran

DEVA: Serap Karaosmanoğlu

Zafer Partisi: Naşit Birgüvi

Yeniden Refah Partisi: Cemal Arıkan

Mart içinde açıklanan üç ankette de CHP'nin adayı Cemil Tugay önde. Tugay, en yakın rakibi AKP'li Hamza Dağ'a yüzde 2,3 ile yüzde 17 arasında değişen oranda fark atıyor.

Örneklem (kişi) CHP AKP İYİ Parti DEM Parti Zafer Partisi Yeniden Refah Partisi Diğerleri Kararsızlar Özdemir 5 bin 289 36,7 34,4 6,6 7,3 9,9 1,6 3,4 - MAK 3 bin 550 48 31 7 4 2 1 3 4 ORC 5 bin 400 40,1 31,2 13,6 5,5 - 3,1 6,5

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile beş bağımsız aday yarışacak. Adayların bazıları şöyle:

AKP: Alinur Aktaş

CHP: Mustafa Bozbey

İYİ Parti: Selçuk Türkoğlu

Yeniden Refah Partisi: Sedat Yalçın

DEM Parti: İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ

Zafer Partisi: Bayram Kazancı

Mart içinde açıklanan dört anketin üçünde AKP adayı Alinur Aktaş önde. Sadece Aksoy Araştırma'nın anketinde CHP adayı Mustafa Bozbey öne çıkıyor.

Örneklem (kişi) AKP CHP İYİ Parti Yeniden Refah Partisi Zafer Partisi DEM Parti Diğer adaylar ADA 1.500 43,3 40,6 3,2 5,3 3,9 - 3,7 Aksoy 1.067 38,8 45,2 2,6 4,1 3,4 2,1 3,8 ALF 9 bin 700 38,4 37,1 3,6 6,5 1,9 - 7,1 MAK 2 bin 370 45 41 2 1 1 2 3

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile iki bağımsız aday yarışacak.

CHP: Lütfü Savaş

AKP: Mehmet Öntürk

İYİ Parti: Nusret Cömert

Zafer Partisi: Ömer Şakrak

Yeniden Refah Partisi: Nuri Parlak

Oy pusulasında TİP'ten Gökhan Zan'ın ismi de yer alıyor. TİP, ortaya çıkan ses kayıtları sonrasında Zan'ın adaylığını geri çekti. Ancak Zan halen yarıştığını ve geri adım atmayacağını açıkladı.

Mart içinde açıklanan dört anketin hepsinde AKP'nin adayı Mehmet Öntürk önde gözüküyor. CHP'nin adayı Lütfü Savaş ile Öntürk arasındaki fark anket şirketlerine göre yüzde 5 ile yüzde 16,3 arasında değişiyor.

Örneklem (kişi) AKP CHP TİP İYİ Parti DEM Parti Yeniden Refah Partisi Diğer adaylar ASAL 1.250 42,2 35,3 7,8 5,1 2,3 3,2 4,8 ADA 1.500 48,4 32,1 7,4 4,9 2,2 2,5 3,6 MAK 1.070 39 34 12 3 2 2 7 Ser-Ar 2 bin 100 48,8 32,4 6,4 5,5 - - 6,9

Adana

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 siyasi parti adayı ile iki bağımsız aday yarışacak. Adayların bazıları şöyle:

AKP: Fatih Mehmet Kocaispir

CHP: Zeydan Karalar

İYİ Parti: Ayyüce Türkeş

DEM PARTİ: Mahfuz Güleryüz ve Arife Çınar

Yeniden Refah Partisi: Selahattin Baysal

Zafer Partisi: Umut Yanar

Mart ayı içinde açıklanan beş anketin üçünde CHP adayı Zeydan Karalar, ikisinde AKP adayı Fatih Mehmet Kocaispir kazanıyor. Ancak tüm anketlerdeki fark çok küçük. Yüzde 0,7 ile 8,6 arasında değişiyor.

Örneklem (kişi) CHP AKP İYİ Parti DEM Parti Yeniden Refah Partisi Zafer Partisi Diğer adaylar AREA 3 bin 3 47,1 40 5,5 4,1 1,1 1,6 0,6 Yöneylem 9 bin 228 47,2 38,6 5,5 5 1,3 2,4 Ada 1.500 41,9 42,6 5 - - 10,5 MAK 1.610 34 35 12 5 2 3 4 ORC 2 bin 320 34,1 27,7 24,5 4,5 - 2,5

(HA)