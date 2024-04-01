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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 14:25
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 14:40
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Seçim sonuçlarına 14 Nisan'a kadar itiraz edilebilecek

İlçe seçim kurullarına yarın 15.00'e, il seçim kurullarına 5 Nisan Cuma saat 17.00'ye, YSK'ye ise 10 Nisan Çarşamba saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Seçim sonuçlarına 14 Nisan'a kadar itiraz edilebilecek
Fotoğraf: Ahmet Okatalı - AA

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin itirazlar 14 Nisan'a kadar yapılacak.

Sandık kurullarının işlemlerine karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak itiraz ve şikayet süreleri ilgili kanun ve seçim takviminde yer alıyor.

Türkiye dün yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

AA'da yer alan habere göre seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a göre, sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı yarın saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazda bulunulabilecek. Bu itirazların ilçe seçim kurulları tarafından 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.

İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye itiraz edilebilecek.

Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.(AÖ)

Seçim 2024 seçim sonuçlarına itiraz
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