Seçim sonrası gazetecilere yönelik tehdit, engelleme ve gözaltılar

31 Mart yerel seçimleri ve sonrasında en az yedi gazeteci gözaltına alındı, iki gazeteci ölümle tehdit edildi, çok sayıda gazeteci de darp ve engellemelere maruz kaldı.

Expression Interrupted’ın derlediği verilere göre gözaltına alınan, ölümle tehdit edilen, darp ve engellemelere maruz kalan gazetecilerin çoğu Türkiye geneline yayılan Van protestoları takip ediyordu.

31 Mart’ta Van'da seçim sonuçlarını kutlayan DEM Partililere yönelik polisin müdahalesini takip eden Gazete Duvar Van temsilcisi Kadir Cesur’a iki adet plastik mermi isabet etti. Diz kapağına ve bacağına isabet eden plastik mermiler nedeniyle Cesur’un vücudunda morluklar oluştu.

Tehdide suç duyurusu

Urfa Siverek'te yerel seçimin ardından gazeteciler sosyal medya sahte hesapların hedefi oldu. İlçede görev yapan basın mensuplarına yönelik tehditler içeren hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şükrü Dolaş, “Halkın sesi olan gazetecilere sahte hesaplar üzerinden tehdit içerikli cümleler kurmak mesleki motivasyonları düşürülmeye çalışılmaktadır. Bu kişilerin tek amacı halkı galeyana getirmek ve tek görevi halkı bilgilendirmek olan gazetecilere karşı provokasyon yapılıyor. Bu konuyla ilgili avukatımız söz konusu hesaplar hakkında suç duyurusu ve manevi tazminat davası açacaktır. Öte yandan kendi ismini kullanmaktan korkan bu sosyal medya kullanıcıları yaptığı paylaşımlarla ne derece provokatör olduğunu da kanıtlamıştır” dedi.

AKP il başkanının yakınları gazeteciye saldırdı

2 Nisan’da Hakkâri'deki protestolar sırasında Colemêrg Haber İmtiyaz Sahibi Mimar Serkan (Sufi) Kaya, AKP İl Başkanı Zeydin Kaya'nın yakınlarının saldırısına uğradı. Protestolarda Kaya’nın yakınlarının silah kullanmasını görüntülemek isteyen gazeteci bir eve sığdı. Ölümle tehdit edildiğini, can güvenliğini olmadığını söyledi.

İzmir'de gazetecileri ekipmanları zarar gördü

İzmir’de Emek ve Demokrasi Güçleri, Van’da mazbatanın AKP adayına verilmesine ilişkin 2 Nisan’da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürümek isteyen kitleye, polis müdahale etti. Müdahale esnasında çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı. Burada haber takibi yapan gazeteciler Ersin Özgül, Nazlıcan Nujin Yıldız ve Berkcan Zengin’in ekipmanları zarar gördü.

Ece Üner'e beyaz Toros'lu tehdit

Zeydan’ın memnu haklarının geri alınarak mazbatanın Arvas’a verilmesine tepki gösteren gazeteci Ece Üner, sosyal medyadan “beyaz toroslu” ölüm tehdidi aldı.

Tehdit eden kişi Üner’e “Beyaz Toros senin için gelsin ister miydin yakın zamanda” dedi.

Van gözaltıları

NuJinha muhabiri Medine Mamedoğlu, 3 Nisan’da Van’da avukatların yürüyüşünü takip ettiği esnada ters kelepçeyle ve darp edilerek gözaltına alındı. Mamedoğlu, ayrıca protestolar sırasındaki hak ihlallerini duyurduğu için sosyal medya üzerinden de saldırıya uğradı.

Aynı gün KRT muhabiri Umut Taştan'ın ayağına plastik mermi isabet etti. Ruşen Takva'ya ise canlı yayına bağlandığı sırasında TOMA’dan tazyikli su sıkıldı. Takva daha sonra X’te yaptığı paylaşımında, habercilik faaliyetleri nedeniyle dijital şiddete maruz kaldığını duyurdu.

Oktay Candemir protestoları görüntülemek isterken polis tarafından telefonuna el konuldu, görüntüleri zorla silindi ve sözlü şiddete maruz kaldı. Van’da haber takibi yapan Rudaw kameramanı Muhammed Şakir’e de gaz bombası isabet etti.

Aynı gün Yüksekova'daki protestoları takip eden JinNews muhabiri Rabia Önver, polisin attığı plastik mermi nedeniyle yaralandı.

İstanbul'daki Van gözaltıları

İstanbul Esenyurt’taki Van protestoları sırasında Mezopotamya Ajansı muhabiri Ferhat Sezgin, Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Dilan Şimşek, Artı Gerçek muhabiri Müzeyyen Yüce ve Yeni Yaşam muhabiri Sema Korkmaz’ı gözaltına aldı.

Ayrıca polis Sezgin'in kamerasını ve burnunu kırdı. Gazeteciler Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İki günlük gözaltının sonrasında adliyeye götürülen gazeteciler buradan serbest kaldı.

Esenyurt'ta gözaltına alınan gazeteciler serbest

Kadınlar Birlikte Güçlü (KBG) Platformunun, Kadıköy’deki Van protestosunda da polis gazeteciler Zilan Azad ve Yeşim Dokur’u gözaltına aldı.

Batman ve Siirt'teki hak ihlalleri

Batman’da gece çıkan olaylarda Mezopotamya Ajansı ve JinNews muhabirlerine çekim yaptığı esnada üzerlerine kasıtlı olarak tazyikli su sıkıldı. Siirt’te eylemlere müdahale eden polis, NeHaber Ajansı muhabirlerini darp etti.

(HA)