Seçim reklamlarına yasak bu gece başlıyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu gece saat 23:59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yasaklanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını hatırlatıp şöyle dedi:

“YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız."

(HA)